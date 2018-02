Utenriksministeren vil møte Frode Bergs støttespillere

Publisert: 07.02.18 19:49

UTENRIKS 2018-02-07T18:49:53Z

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil møte støttegruppen for spionsiktede Frode Berg når hun besøker Kirkenes om to uker.

Det lille lokalsamfunnet i Finnmark har engasjert seg sterkt i saken til nordmannen, som sitter fengslet i Russland , siktet for spionasje. I nyttårshelgen gikk 450 mennesker i Kirkenes i fakkeltog til støtte for den fengslede nordmannen.

Onsdag ettermiddag hadde støttegruppen et møte der de besluttet å kreve økt, politisk press fra regjeringen for å få Frode Berg hjem til Norge. De ber derfor om et møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide når hun om to uker besøker Kirkenes.

Utenriksministeren skal delta på den årlige Kirkeneskonferansen, der hun blant annet skal innlede om «balansen mellom internasjonal og regional nordområdepolitikk».

– Vi mener saken nå må løftes opp på et politisk nivå. Det er der den kan løses, sier leder for støttegruppen Øystein Hansen til VG.

Ifølge Hansen ønsker også representanter for Frode Bergs familie å delta på møtet med utenriksministeren.

I brevet, som er sendt statsminister Erna Solberg, krever støttegruppen at Frode Berg innvilges fri rettshjelp.

«Vi er klar over at det jobbes med saken på diplomatisk nivå, og at utenrikstjenesten yter konsulær bistand. Samtidig har staten avslått søknad om fri rettshjelp. Vi forventer at regjeringen tar tak i denne saken politisk på en slik måte at Frode Berg så snart som mulig kan komme hjem til Kirkenes», heter det i brevet.

Støttespillerne viser til at saken har vakt stor interesse.

«Vi ser derimot med uro på den tausheten som utvises fra det øverste politiske miljø i Norge», skriver støttegruppen.

Kommunikasjonssjef Frode Andersen i Utenriksdepartementet bekrefter at Søreide gjerne møter støttegruppen for Frode Berg når hun er i Kirkenes.

– Vi har stor forståelse for at denne saken er en betydelig påkjenning for Frode Berg og familien hans. UD og utenrikstjenesten fortsetter å arbeide for å ivareta Frode Bergs interesser. Blant annet gjennom besøk i fengselet for å gi praktisk bistand, og være til stede ved rettsmøter, sier Andersen til VG.

Familien til Frode Berg har tidligere gitt uttrykk for at de føler seg sviktet av norske myndigheter, og mener de gjør for lite for å hjelpe 62-åringen. Også ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen, har engasjert seg sterkt i saken til tidligere kollega. Han er fortvilet over det han mener er «toing av hender» fra regjeringens side.

– Her har du en person som virkelig har jobbet for et fredelig forhold mellom Norge og Russland, også gjør ikke den norske regjeringen omtrent noe som helst for å hjelpe, har Rafaelsen tidligere sagt til VG.

Også den lokale kirken deltar aktivt i støttearbeidet for Frode Berg. Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland har varslet at han ønsker å reise til Russland og besøke nordmannen i fengselet.

Berg har selv en tilknytning til kirken som leder i Sør-Varanger menighetsråd.

Frode Berg ble i forrige uke varetektsfengslet i tre nye måneder, frem til 5. mai. Da VG møtte nordmannen i byretten i Moskva, der han var plassert i et bur midt i rettslokalet, fastholdt han at han er uskyldig.

– Jeg føler meg forferdelig misbrukt. Dette føles uvirkelig. Jeg er beskyldt for noe jeg ikke har gjort, sa Berg.