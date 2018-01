MØTTE I RETTEN: İştar Gözaydın møtte til andre høring i rettshuset i Istanbul onsdag. Foto: Ingeborg Huse Amundsen, VG

Prisvinnende professor frikjent i Tyrkia

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 31.01.18 16:49

ISTANBUL (VG) Norgesvennen İştar Gözaydın (58) ble frikjent for terrorisme etter å ha vært under tiltale i ett år; 104 av dagene i fengsel.

I Norge er hun hyllet: Universitetet i Oslo (UiO) tildelte sin årlige menneskerettighetspris til den velrenommerte tyrkiske jusprofessoren i november.

Men i Tyrkia har Gözaydın hatt en helt annen status: Her har hun vært tiltalt for å tilhøre Gülen-bevegelsen , som tyrkiske myndigheter mener sto bak det mislykkede kuppforsøket i 2016 . Strafferammen er på 15 års fengsel.

Gözaydın ble arrestert i desember 2016 og satt fengslet i 104 dager, før hun slapp ut mot kausjon.

Etter en kort prosess, ble det onsdag klart at retten frikjenner professoren.

Det føles så bra! Det er en stor lettelse, sier Gözaydın til VG etter retten er hevet.

Tyrkias utrenskede

UiO betegner Gözaydın som en «forfulgt akademiker». Hun er én av titusener i sitt hjemland. Etter det mislykkede kuppforsøk 15. juli 2016 har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan drevet omfattende utrenskinger.

Det er fortsatt unntakstilstand i Tyrkia, og svært mange tiltales for koblinger til terrorstemplede grupper :

64.000 personer er blitt arrestert

131.000 er blitt holdt i varetekt

152.000 er blitt fratatt jobbene sine

Blant de rammede er et stort antall akademikere, jurister og journalister

«Jeg er ingen terrorist»

Gözaydın har hele veien avvist alle anklager fra den tyrkiske påtalemyndigheten. Da VG var hjemme hos henne i november, sa hun det slik:

– Jeg har jobbet for demokrati og menneskerettigheter hele livet. Mitt arbeid har vært synlig, og jeg har stilt opp på mange intervjuer. Jeg antar at dét er min synd. For guds skyld, jeg er ingen terrorist!

Jusprofessoren er tydelig rørt over frifinnelsen onsdag. Samtidig er det et stort skår i gleden: Ektemannen er blitt diagnosistert med bukkreft. Gözaydın må reise direkte fra retten til sykehuset i Ankara.

Fakta İştar Gözaydın (58) Født 5. april 1959 i Istanbul

Professor i jus, spesialisert på forholdet mellom religion og stat i det moderne Tyrkia

Utdannet ved New York University School of Law, Georgetown University International Law Institute og Istanbul University

Blant grunnleggerne av den tyrkiske menneskerettighetsorganisasjonen Helsinki Citizens' Assembly (1993)

Har gitt ut en rekke bøker og forskningsartikler, og undervist ved flere internasjonale universiteter

Tildelt Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for 2017 Kilder: UiO, Wikipedia

Jubel i rettslokalene

Også to etasjer over i det gigantiske rettshuset Çağlayan Adalet Sarayı («Rettferdighetspalasset») i Istanbul var det gledestårer og applaus onsdag.

Der var det tredje høring i den profilerte saken mot elleve terrortiltalte menneskerettighetsaktivister. Tyrkias Amnesty-leder ble løslatt mot kausjon etter åtte måneder i fengsel.

Terrortiltalen mot ham og de ti andre menneskerettighetsforkjemperne består. Norges Amnesty-sjef John Peder Egenæs, som var til stede, kaller det en «halv seier» .