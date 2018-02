VIL REISE: Biskop Olav Øygard vil besøke spionasjesiktede Frode Berg i fengselet i Moskva. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Biskop vil besøke Berg i Moskva

Publisert: 02.02.18 20:31

UTENRIKS 2018-02-02T19:31:25Z

Biskop Olav Øygard vil reise til Moskva for å besøke spionasjesiktede Frode Berg i fengselet.

– Jeg skal besøke Frode Berg , hvis jeg får det til, sier biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme, til VG.

Han sier at det ikke er lagt noen plan for når besøket skal finne sted eller hvor lenge han skal være i den russiske hovedstaden. Han starter prosessen med å søke visum til Russland den kommende uken. Besøket avhenger også av om han får komme inn i fengselet.

– Jeg har formidlet til Berg gjennom ambassaden at jeg vil besøke ham og fått bekreftet at han ønsker besøk, sier biskopen.

– Mitt besøk er som prest som besøker en god medarbeider, sier Øygard.

Tar ikke stilling i saken

Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro på seg. Han sier at han fikk pengene av nordmenn. Nordmannen er anklaget for spionasje av russisk sikkerhetspoliti. Myndighetene mener han har bidratt med spionasje mot den russiske marinen.

Øygard har tidligere uttalt at han ikke tar direkte stilling i saken. Det er på linje med holdningen til Bergs støttespillere i Sør-Varanger.

– Det er ikke hans oppgave å si noe om skyld eller uskyld, sier prost Egil Lønnmo i Vadsø menighet til VG.

Likevel er nyheten om besøket godt tatt imot av støttespillerne.

– Her hjemme tror jeg det signaliserer at kirken engasjerer seg og ønsker en god behandling. Det viser også støtte til alle som engasjerer seg, sier Lønnmo.

Han medgir at det ikke er vanlig at en norsk biskop reiser til utlandet for å møte fengslede nordmenn.

– Det er nok ikke vanlig, tenker jeg. Men Frode Berg er leder i Sør-Varanger menighetsråd, så det er en formell tilknytning, sier Lønnmo.

Vil ikke sende signaler

Tidligere denne uken ytret støttespillerne til Frode Berg i Sør-Varanger et ønske om at den Den norske kirke bidrar til å løfte saken politisk og legger press på norske myndigheter.

Er det at biskop Olav Øygard nå drar til Moskva en del av dette?

– Ja, det må forstås som en del av oppfølgingen av dette, sier prest Thorbjørn Brox Webber, som er en av Bergs støttespillere.

Øygard fremholder at det ikke er meningen å sende noen signaler med møtet.

– Hensikten er å besøke Frode Berg, jeg vet ikke hvilke signaler det sender, men jeg håper ikke det skader i alle fall.

Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes er positiv til biskopens tur.

– Vi er veldig glade for alle besøk. Håper det går i orden snart. Det er UD som håndterer denne biten, skriver han i tekstmelding til VG.

UD:– Fortsatt ingen tiltale

Fredag besluttet byretten i Moskva at Berg skal sitte tre nye måneder i varetekt, fram til 5. mai.

– Utenrikstjenesten fortsetter å arbeide for å ivareta Frode Bergs interesser. Blant annet gjennom besøk i fengslet for å gi praktisk bistand, og være til stede ved rettsmøter, skriver pressetalsperson Astrid Sehl i Utenriksdepartementet (UD) i en e-post til VG.

Den russiske sikkerhetstjenesten fremholder at nordmannen har spionert på vegne av norsk etterretning.

– Det er viktig å ha klart for seg at det fortsatt ikke er tatt ut noen tiltale og at saken fortsatt er under etterforskning i Russland. Vi må forholde oss til det russiske rettssystemet slik det er, slik andre land må forholde seg til det norske rettssystemet i Norge, heter det fra UD.