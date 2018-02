Jordskjelvet på Taiwan: Fire døde og minst 145 savnet

Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å redde personer som er fanget i ruinene.

Myndighetene bekrefter tidlig onsdag morgen at minst fire personer har mistet livet og at over 200 er skadet etter jordskjelvet som rammet byen Hualien tirsdag kveld norsk tid.

I tillegg er minst 145 personer savnet, sier landets president Tsai Ing-wen. Flere bygninger raste sammen, og mange av de savnede befinner seg trolig i ruinene. Redningsmannskaper og frivillige har de siste timene jobbet for å få ut personer fra ruinene med stiger, tau og kraner.

Ifølge Taiwan News skal over 140 personer ha blitt fanget inne i leilighetskomplekset Yun Tsui, som også huser en restaurant, butikker og et hostel. En innbygger som bor i nærheten forteller til AFP hvordan han ble vitne til at bygningen delvis kollapset.

– Jeg så første etasje synke ned i bakken. Den fortsatte å synke og tiltet over på den ene siden, og fjerde etasje ble plutselig til første etasje, sier Lu Chih-son (35), som forteller at han så minst 20 personer bli reddet fra bygningen.

I tillegg ble rundt 30 personer ifølge lokale medier fanget i ruinene da de tre første etasjene på Marshal Hotel kollapset. Det er uklart om de nå har kommet seg ut, eller om de er blant de savnede.

– Vi vet det er folk som er fanget i bygningen, vi kan se lys fra innsiden av hotellet. Folk lyser med telefonene sine for å vise at de er der, sier vitne Zeena Starbuck til BBC .

Minst fire bygninger ble kraftig skadet i skjelvet, og TV-bilder fra byen viser flere ødelagte veier. Onsdag morgen sier det nasjonale brannvesenet at 149 personer har blitt reddet ut av ruinene hittil, at over 40.000 personer mangler vann, og at drøye 600 er uten strøm. TV-bilder fra byen viser flere ødelagte veier.

















Jordskjelvet, som hadde en styrke på 6,4, inntraff nær kysten av Taiwan like før midnatt lokal tid, og mange lå derfor og sov.

I løpet av de første to timene etter skjelvet ble det registrert tre etterskjelv med styrke mellom 5.1 og 5.3, viser en oversikt fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Taiwan har blitt rammet av flere jordskjelv de siste dagene. Kysten utenfor Hualien ligger langs den såkalt «ildringen» i Stillehavet, et område med høy seismisk aktivitet grunnet de mange aktive vulkanene her.