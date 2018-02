PRESIDENT: Donald Trump reiste i dag til West-Virginia for å tale til republikanske politikere. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Trump sier ja til å offentliggjøre omstridt notat

Publisert: 01.02.18 19:38

UTENRIKS 2018-02-01T18:38:31Z

WASHINGTHON, D.C. (VG) Et svært omstridt notat skrevet av en republikansk kongresspolitiker har denne uken «satt fyr» på USAs hovedstad. Donald Trump tror notatet kan svekke tilliten til Russland-etterforskningen, og dermed være til hans fordel, melder TV-kanal.

Fakta VGs KONTOR I WASHINGTON, D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Presidenten er en av få som faktisk har lest notatet, som er skrevet av Devin Nunes, en republikaner som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, et av Kongressens to kamre.

Foreløpig er ikke notatet offentliggjort. Dermed er det nøyaktige innholdet heller ikke kjent for folk flest. Likevel har notatet vært det store samtaleemnet i Washington, D.C. de siste dagene. Politikere og kommentatorer på begge sider av den politiske skalaen krangler høylytt om notatet bør offentliggjøres, eller ikke.

Den som har det avgjørende ordet i den diskusjonen er Donald Trump , selv om det rent formelt er Kongressen som vil stå for offentliggjørelsen. Torsdag kveld, norsk tid, kommer det meldinger fra Det hvite hus om at presidenten ønsker notatet offentliggjort.

Ifølge flere kilder CNN har snakket med er det fordi han mener innholdet vil kunne svekke tilliten til FBIs pågående Russland-etterforskning, som blant annet tar for seg om det var et samarbeid mellom noen i Trumps valgkampanje og Russland. Presidenten har hele tiden nektet for dette, og kaller etterforskningen en heksejakt.

I telefonsamtaler med venner skal han ha sagt at notatet beviser at personer i FBIs ledelse har vært partiske, og at det derfor vil gjøre det enklere for ham å argumentere for at etterforskningen er forutinntatt mot ham.

Notatet kan komme til å bli publisert allerede fredag.

Hemmeligstemplet

Notatet Nunes har skrevet er basert på hemmeligstemplet informasjon kongressmedlemmer har fått fra FBI selv. I en avstemning i etterretningskomiteen ble det tidligere denne uken vedtatt at de ønsker notatet offentligjort. De sendte det derfor til presidenten slik at han kan ta den endelige avgjørelsen.

Det hvite hus avviser at presidenten eventuelt vil offentliggjøre notatet for å underminere Russland-etterforskningen. Assisterende pressesekretær Raj Shah sier de utelukkende vurderer det Kongressen har bedt dem om.

Det republikanske flertallet i etterretningskomiteen ønsker det offentligjort fordi de mener notatet blant annet beviser at FBI overvåket Carter Page, som var utenrikspolitisk rådgiver i Trumps valgkampstab, på et ulovlig grunnlag.

Demokratene, som ikke vil at det skal offentliggjøres, hevder på sin side at notatet er misvisende all den tid det bare er en redigert utgave av den fullstendige informasjonen FBI delte med Kongressen.

Adam Schiff, en av deres medlemmer i komiteen, sier Nunes’ notat ikke viser den hele sannheten, men at sentrale fakta er utelatt. Han har derfor skrevet et alternativt notat, og sagt at dersom Republikanernes notat blir offentliggjort må også hans eget notat offentliggjøres. Først da mener han amerikanere vil kunne få en balansert oppfatning av innholdet i FBIs rapport.

Republianerne i komiteen stemte ned å offentliggjøre Schiffs notat.

– Nunes endret notatet

Schiff hevder også at Nunes etter avstemningen gjorde vesentlige endringer i notatet før han sendte det til Det hvite hus. Han mener derfor at notatet Trump nå skal avgjøre om han vil offentliggjøre ikke er det samme som kongressmedlemmene stemte over, og at presidenten dermed ikke kan offentliggjøre det.

Nunes har ikke nektet for at endringer er gjort, men sier det kun er snakk om små ting, som ikke endrer innholdets mening.

Enkelte demokrater har også gått langt i å antyde at Nunes har samarbeidet med Det hvite hus i utarbeidelsen av notatet. Nunes selv avviste å svare det spørsmålet da en demokratisk kollega spurte ham rett ut.

FBI frykter fakta utelates

Mer oppsiktsvekkende enn at Demokratene ikke ønsker noe Republikanerne ønsker er kanskje at både FBI og Justisdepartementet på det sterkeste har advart mot å offentliggjøre notatet. Også de frykter at innholdet i notatet er misvisende fra den fulle sannheten.

– FBI fikk begrensede muligheter til å se gjennom notatet dagen før komiteen stemte for å frigi det. Vi er svært bekymret for at fakta utelates, noe som har stor betydning for hvor presist notatet er, skrev de i en uttalelse i går.

Det er også en frykt for at FBIs metoder skal bli avslørt.

Ifølge Washington Post var både FBI-direktør Christopher Wray og visejustisminister Rod J. Rosenstein i møte med stabssjef John F. Kelly i Det hvite hus på mandag, i forsøk på å stoppe notatet. CNN melder torsdag at det blant enkelte i Det hvite hus nå er en reell frykt for at Wray, som ble håndplukket av Donald Trump, vil si opp jobben dersom notatet blir offentligjort.

Flere republikanere har reagert på dette med å si at FBI og Justisdepartementet ikke ønsker notatet offentliggjort fordi de vet at det vil sette dem i dårlig lys.

Dersom Rosenstein, som er sjefen for spesialetterforsker Robert Mueller, som leder Russland-etterforskningen, vil bli svekket som følge av notatet frykter presidentens kritikere at han vil bruke dette som unnskyldning for å sparke Rosenstein, og i stedet sette inn en person i jobben som ikke vil gi samme støtte til Mueller som Rosenstein har gjort.

Rosenstein ble for øvrig utnevnt til jobben som visejustisminister av Donald Trump.