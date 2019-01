Åtte elever smittet med tuberkulose i Danmark

2019-01-11T08:06:59Z

Åtte niendeklassinger er smittet med tuberkulose på en skole i Haslev på Sjælland, melder danske medier.

11.01.19 09:06

Avisa Sjællandske skriver at de syke elevene går på en skole nordøst for Næstved.

– I fjor ble det konstatert at én av våre niendeklassinger hadde fått smittsom lungetuberkulose, sier skoleleder Mette Løvbjerg til avisa.

Foreldrene til skolens elever ble orientert, og et samarbeid ble innledet med sykehuset i Roskilde slik at andre elever og lærere kunne testes for tuberkulose.

Ingen av lærerne testet positivt for tuberkulose, men etter juleferien har skoleledelsen fått tilbakemeldinger fra foreldre om at totalt åtte elever er syke.

De smittede elevene blir holdt hjemme og medisinert inntil smittefaren er over.

Blant symptomer på aktiv lungetuberkulose er langvarig hoste, som kan gi misfarget eller blodig oppspytt, feber, svettetokter og vekttap.