I SYRIA: Gülizar Tasdemir (nr. to fra høyre) sammen med grunnleggeren av PKK-geriljaen Abdullah Öcalan. Bildet skal være tatt i 1997 i Damaskus, Syria. Foto: Privat

Dette bildet fra en asylsøknad i Norge kan gi livstid i fengsel i Tyrkia

Kurdiske Gülizar Tasdemir (42) risikerer livstid i fengsel for å ha vært aktiv i PKK. Et bilde fra hennes norske asylsøknad kan felle henne.

I mars 2017 fikk Utledningsdirektoratet (UDI) et brev med en fortvilet klage på et avslag om asyl. « Jeg dokumenterer min søknad med bevis og dokumenter som beskriver min politiske bakgrunn og forholdet til partiet PKK », står det i brevet. Vedlagt er en lang rekke bilder.

Bildene er kornete og ute av fokus, men motivene er klare. De viser en smilende og stolt kvinne i begynnelsen av 20-årene, stående ved siden av PKK-leder Abdullah Öcalan.

I 1998, da bildene ble tatt, var Öcalan Tyrkias mest ettersøkte mann, og levde i eksil i den syriske hovedstaden Damaskus. I dag er lederen for det terrorstemplede kurdiske arbeiderpartiet fengslet på livstid. Samme skjebne kan ramme Gülizar Tasdemir, som poserte sammen med ham på bildene.

– Hun har ingen mulighet til å få en rettferdig rettssak. Aktoratet vil ha henne dømt som en terrorleder. Hun beskyldes for konspirasjon mot regjeringen, og får trolig livstidsdom uten mulighet for benådning, sier hennes advokat Raziye Özturk til VG på telefon fra Tyrkia.

Bildene gir strengere straff

Bildene som hennes klient brukte da hun søkte asyl i Norge, for å bevise at hun risikerte straffeforfølgelse i Tyrkia, brukes nå i terrortiltalen mot henne. I stedet for å gi beskyttelse, kan det ende med at bildene gir strengere straff.

– Hun var allerede etterlyst i Tyrkia, og hadde en sak mot seg for å være medlem i organisasjonen PKK. Den er fra 2015, men det var ingen bilder i den saksmappen. Etter at hun ble sendt ut fra Norge er bildene fra asylsøknaden blitt brukt mot henne. Nå er tiltalen mye mer alvorlig, med en langt høyere strafferamme, forklarer advokaten.

Den kurdiske kvinnen er tiltalt etter Tyrkias beryktede terrorlover, som er svært vidtgående, og har vært et hinder i forhandlinger om EU-medlemskap og visumfrihet for Tyrkia .

– Skjedde ved tvangsretur

Tusenvis av tyrkere er dømt for å «støtte en terrororganisasjon, uten å være medlem», og over hundre tusen er fratatt sine jobber på samme grunnlag.

Men bilder sammen med Öcalan, som er blitt lekket til regjeringsvennlige tyrkiske medier, gjør saken mye mer alvorlig. I tillegg finnes bilder av den kurdiske kvinnen i Qandil-fjellene i Nord-Irak, der PKK har hatt base på 2000-tallet.

Det hennes advokater spør seg om, er hvordan disse bildene er blitt del av straffesaken i Tyrkia.

– Norsk politi la til rette for at bilder hun hadde på en telefon og en minnebrikke, og som var i hennes bagasje, ble tatt av det tyrkiske politiet. Til tross for at hun advarte mot nettopp dette, sier den tyrkiske advokaten Raziye Özturk.

– Dette gjør saken ekstra grov. Hele returen skjedde på en uforsvarlig måte, sier hennes norske advokat, Jan Birkeland.

Tasdemir vedgår å ha vært medlem i PKK. I tyrkisk rett bestrider hun å ha kjempet med gruppen.

UNE avviser lekkasje

I rapporten fra Politiets Utlendingsenhet (PU) om selve uttransporten, som VG har søkt innsyn i, står det at de « kontaktet grensepolitiet som bistod oss med å ta imot » og at « overleveringen gikk helt fint ».

På generelt grunnlag svarer PU følgende: «I det en utlending er tilbake i hjemlandet har ikke PU noen jurisdiksjon over bagasjen eller personen. Dette inkluderer hva stedlig politi eventuelt foretar seg med tanke på utlendingens bagasje».

Utlendingsnemnda (UNE) avviser at bildene kan komme fra dem på noe vis.

MED PKK-LEDEREN: Sammen med Öcalan i Syria på slutten av nittitallet.

Gjorde feil

Advokat Jan Birkeland mener hele saken er i strid med Norges forpliktelser etter både flyktningretten og menneskerettskonvensjonen. Prinsippet om at man ikke skal kunne sendes tilbake til forfølgelse er åpenbart brutt, mener han.

Da saken skulle utredes fant ikke norske myndigheter den tyrkiske tiltalen mot den kurdiske kvinnen fra 2015. Senere har man vedgått «store mangler» og en «sjelden feil» i undersøkelsene .

Men den kurdiske kvinnens advokat påpeker at det er utbredt at en sak etter tyrkiske terrorlover er skjult i registrene, og at man må søke om unntak fra disse reglene for å få innsyn, noe som ikke ble gjort.

Torsdag ble saken behandlet i retten i Tyrkia, men videre rettshøring ble utsatt til 7. mars. Advokat Jan Birkeland opplyser til VG at hans klient frykter at bilder tyrkisk politi har tatt beslag i, kan sette andre PKK-medlemmer i fare.

PS : Den opprinnelige saken, som norske myndigheter ikke fikk med seg, var registrert i grensebyen Dogubeyazit. Nå holdes selve rettssaken der, men både tiltalte og hennes advokater må forklare seg via videolink fra høyrisikofengselet Silivri utenfor Istanbul. Silivri er kjent for fanger i politisk motiverte antiterrorsaker.