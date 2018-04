SPRIKER I ALLE RETNINGER: Donald Trumps daglige utspill i alle retninger er vanskelig å håndtere for dem rundt ham. Her på vei inn i Air Force One på en vindfull dag i West Virginia torsdag. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

«Nye» Trump ryster sine egne

Publisert: 08.04.18 16:53 Oppdatert: 08.04.18 18:52

NEW YORK (VG) Etter snart 15 måneder som president, virker Donald Trump enda mer ukontrollerbar og selvsikker enn noen gang.

Trump har sparket en rekke av de modererende kreftene i Det hvite hus , omgir seg med flere ja-mennesker på jobb og privat, og utspillene hans bærer i enda større grad enn tidligere preg av en følelse av intuisjon, instinkt og impuls, påpeker eksperter VG har snakket med.

Det gjelder blant annet utspillene om tollsatser, USAs styrker i Syria og den famøse muren mot Mexico, hans største valgkampløfte som han ennå ikke har oppfylt.

Torsdag kveld uttalte han seg også for første gang om betalingen på 130.000 dollar til pornoskuespillerinnen Stormy Daniels, noe som fikk flere til å heve øyenbrynene.

– Presidenten virker mer og mer å stole mer på sine instinkter og hva han anser som sine naturlige talenter, sier Trump-biograf Michael D’Antonio til VG.

– Jeg mener at det vi ser er at Trump stadig blir mer komfortabel med å være President Trump. Nå føler han seg fri til å være seg selv, sier Trump-kompis Jeffrey Lord til VG. Han er fast Trump-ekspert på Fox News.

«Nye» Trump har servert flere overraskende utspill den siste tiden som de rundt ham har avvist, enten fordi de ikke er realiserbare eller fordi de simpelthen ikke aner hva han snakker om.

Den første som rapporterte om «en modigere Trump», var Trump-ekspert Maggie Haberman i New York Times 18. mars. Hun skrev at Trump omsider begynner å føle seg komfortabel med rollen som amerikansk president. Siden har flere medier meldt om det samme.

Og det er ikke akkurat en utvikling som Michael D'Antonio liker:

– Upresisheter, impulsive uttalelser, store løfter og til slutt en snuoperasjon var metodene han brukte til å promotere seg selv og sine forretninger. Han bygget mer hype enn han bygget skyskrapere, og han anser hype som like reelt og viktig som alt med vegger og tak. Problemet er at når all hypen ikke er backet av noe som er virkelig, så forsvinner all tillit. Han ødelegger nå all tillit til dem som jobber med ham - og til allierte som er avhengige av USA, sier D'Antonio.

Han mener at Trumps base av supportere fortsatt er med ham, men at tilliten stadig svekkes, spesielt siden muren ikke blir bygget - og i hvert fall ikke blir finansiert av Mexico, slik Trump lovet et utall ganger.

– Trumps tabber bryter sakte men sikkert ned tålmodigheten til hans egne hardbarkede supportere, sier D'Antonio, og viser blant annet til den erkekonservative Trump-støttespilleren Ann Coulter.

Michael D'Antonio, som møtte Trump en rekke ganger før han ble president, har følgende advarsel:

– Jeg frykter at Trump ødelegger institusjonen. Han demonstrerer at USAs administrerende direktør ikke kan stoles på eller er ærlig om noe som helst. Hans periode som president kan være den definitive starten på slutten av et århundre med amerikansk lederskap som begynte med den første verdenskrig, sier han.

Interessant er det også at det representanter for Kongressen stadig mer sjelden blir spurt om Trumps uttalelser. Flere medier melder at representantene simpelthen ikke lenger forholder seg til presidentens meldinger på Twitter. Det hvite hus har understreket at disse meldingene er å anse som offisielle uttalelser fra USAs president.

Jeffrey Lord er ikke enig med kritikerne. Han er svært fornøyd med hva Trump har utrettet.

Han viser til at andre presidenter - fra begge partier - også har brukt det første året til å vokse seg inn i sin nye rolle.

– Til slutt klarer alle å finne kombinasjonen av å være seg selv og president samtidig, sier Jeffrey Lord.