I UTVIKLING: Finansdistriktet Kong Abdullah i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, der landets første kino på tre tiår skal ligge. Bildet er fra oktober 2017. Foto: FAISAL AL NASSER / X03627

Black Panther blir første kinofilm i Saudi-Arabia på 35 år

Publisert: 06.04.18 19:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-06T17:54:18Z

18. april kan saudiarabere innta kinosalen for første gang på 35 år. Øverst på programmet står Marvel-filmen Black Panther.

Black Panther har fått mye oppmerksomhet fordi det er den første mainstream kinofilmen med en svart superhelt i hovedrollen. I Norge toppet filmen kinolisten i februar. Om under to uker får også det saudiarabiske publikumet muligheten til å se filmen på kino.

Verdens vakreste kino

Utlendinger åpnet kinoer i Saudi-Arabia på 30-tallet, men de ble stengt av geistlige da landet tok en mer konservativ retning på 80-tallet, skriver Washington Post.

Den første kinoen på tre tiår ligger i finansdistriktet Kong Abdullah i hovedstaden Riyadh, i en bygning som i utgangspunktet var tiltenkt symfonikonserter, skriver Reuters.

– Hovedsalen har 500 skinnseter, orkester- og balkongnivåer, og marmorbad. Før sommeren blir det tilrettelagt for ytterligere tre kinolerreter, sier Adam Aron, som er sjef for den amerikanske kinokjeden AMC, som skal drive kinoen. Han legger til at de tror det blir verdens vakreste kino.

I tillegg skal det visstnok ikke settes krav til menn og kvinner om å sitte atspredt, slik det ofte gjøres i det offentlige rom.

AMC skal etter planen åpne 40 kinoer i Saudi-Arabia de neste fem årene. Innen 2030 er målet at Saudi-Arabia skal ha 350 kinoer med over 2.500 lerreter, skriver selskapet i en pressemelding .

Alternativer til oljeinntekter

Beslutningen om å tillate kinoer er del av en større plan for å fornye det saudiarabiske samfunnet. Den oljerike staten har nylig innført andre endringer, slik som at kvinner får kjøre bil, slipper å dekke hodet eller gå med sort abaya , kan delta som tilskuere ved sportsarrangementer ,og som åpner for konserter og andre former for offentlig underholdning. Mannen bak samfunnsendringene er kronprins Mohammed bin Salman.

Hans plan er å diversifisere økonomien, som i dag i stor grad er avhengig av oljen.

I Saudi-Arabia er mesteparten av befolkningen på 32 millioner under 30 år. Landet har potensiale til å bli et av de største kinomarkedene i gulfen, skriver AMC. Håpet er at saudiaraberne skal øke andelen av husholdningsbudsjettet brukt på underholdning fra 2,9 til 6 prosent innen 2030.

Endringene kommer ikke uten protester, men er et tegn på at de konservative kreftene blant de geistlige er i ferd med å miste slagkraft, skriver The New York Times . Stormufti Abdulaziz al-Sheikh, landets høyeste religiøse autoritet, har erklært at kommersielle filmer er en kilde til fordervelse og kritiserte beslutningen om å åpne kinoer.

Kronprinsen har lovet at han skal bruke makten sin til å flytte landet i retning en mer tolerant form for islam.

Denne artikkelen handler om Saudi-Arabia

Marvel

Riyadh

Underholdning