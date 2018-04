KAN FÅ NY IDENTITET: Sergej Skripal, her under en høring i Moskva i august 2006. Foto: YURI SENATOROV / Kommersant Photo/ AFP

Avis: Storbritannia vil tilby Skripal ny identitet

NTB

Publisert: 08.04.18 02:56

Eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia vil få tilbud om nye identiteter og et nytt liv i USA, opplyser en britisk regjeringskilde til The Sunday Times.

Den britiske sikkerhetstjenesten MI6 har snakket med CIA om å flytte de to, opplyser kilden til avisen .

Videre heter det at dersom de flyttes, vil det være til et av landene i den såkalte 5 øyne-gruppen, som i tillegg til Storbritannia består av Australia, Canada, New Zealand og USA.

– Det mest åpenbare stedet å flytte dem til er Amerika, fordi det er mindre sjanse for at de blir drept der, og det er lettere å beskytte dem når de har fått en ny identitet, sier kilden.

Det britiske utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere opplysningene.

Skripal og datteren Julia ble funnet bevisstløse 4. mars på en benk i den engelske byen Salisbury etter å ha blitt forgiftet av en nervegift. Begges tilstand beskrives nå som stabil, ifølge legene.

