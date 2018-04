DRAPSTILTALT: Peter Madsen (47) er tiltalt for å grov seksuell vold, drap og likskjending etter at Kim Wall (30) død om bord på hans ubåt. Foto: Thomsen, Flemming

Drap, tortur og pornografi: Dette fant politiet på Madsens PC

Publisert: 04.04.18 11:32 Oppdatert: 04.04.18 12:03

UTENRIKS 2018-04-04T09:32:25Z

KØBENHAVNS BYRET (VG) Hundrevis av bilder og videoer som viser halshugging, hengning, spidding og seksuell tortur er funnet på Peter Madsens (47) verksted.

Enkelte av videoene er reelle henrettelser, men det er i hovedsak snakk om animert materiale.

Flere PC-er, harddisker, telefoner og kameraer ble beslaglagt under ransakelsene av Madsens verksted. Funnene har dannet grunnlag for en omfattende politirapport som aktor Jakob Buch-Jepsen onsdag leser høyt fra.

Til sammen er det funnet mange hundre videoer, bilder, tegneserier og tekster som viser og beskriver drap, seksuell mishandling og tortur.

Filmet egen pornofilm

På Madsens PC av merket Lenovo er det funnet 41 bilder av hengte kvinner. I tillegg viser søkehistorikken treff på ord som «behead», «hang», «torture» og «impaling», altså halshugging, hengning, tortur og spidding.

Søkehistorikken aktor leser opp fra, strekker seg fra 2011 og frem til sommeren i fjor. Blant de eldste søkene aktor trekker frem, er «real rape», «real beheading» og «suicide jump» – ekte voldtekt, ekte halshugging og selvmordshopp.

En av de mange harddiskene inneholder 146 bilder og videoer av kvinner som blir hengt, samt 19 videoer av andre former for drap.

I en av videoene blir en gruppe mennesker av begge kjønn hengt, før videoen senere går over i seksuell aktivitet, ifølge rapporten aktor leser høyt fra.

Det er også funnet 55 videoer av ulik pornografisk karakter i en mappe på en av harddiskene, blant annet en sexvideo Madsen selv har laget.

Tidligere i saken har vitner forklart at Madsen ønsket å filme deres seksuelle omgang. En av kvinnene mener dessuten at Madsen delte sine fantasier om å lage en «snuff-film» , en film som inneholder både seksuell omgang og drap.

Aktor beklager opplesning

I tillegg til videoer og bilder, er det funnet tegneserier og rene tekster på Madsens PC.

Flere av tekstene er svært forstyrrende, og aktor beklager seg før han leser dem høyt for retten. Det dreier seg kort oppsummert om kvinner som ønsker å bli torturert og drept.

Forsvareren protesterer

Madsens forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, bemerker under opplesningen at mange av filene ikke er åpnet siden 2015. Flesteparten av dem er imidlertid åpnet i 2017, svarer aktor.

Engmark poengterer ved to anledninger at politiet også har funnet mye materiale som slett ikke har voldelig eller seksuell karakter. Som tidligere i saken, trekker hun frem Madsens interesse for katter. Dette bestrider ikke aktor.

Tidligere i saken har aktor spilt av enkelte av videoene, både faktiske henrettelser og animasjonsvideoer, som er funnet på Madsens PC.

Påtalemyndigheten mener videoene har vært en inspirasjonskilde for Madsen, som i den rettspsykiatriske rapporten beskrives som «pervers og svært avvikende seksuelt» .