Vitne styrket Madsens forklaring: – Jeg savner min venn

Publisert: 27.03.18 19:17 Oppdatert: 27.03.18 20:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-27T17:17:13Z

KØBENHAVNS BYRET (VG) Jens Falkenberg hjalp Peter Madsen med å bygge «UC3 Nautilus». I retten støttet han også opp under Madsens forklaring.

– Det er helt absurd. Det må være greiere for dere som ikke kjenner ham. For dere er han bare en tulling. Men for oss som har kjent ham i mange år, er det veldig, veldig rart å skulle forholde seg til det som har skjedd, sier Falkenberg.

Få hele rettsdagen oppsummert i VGs direktestudio!

Han har akkurat avgitt sin forklaring for retten når han, som første vitne i saken, velger å snakke med et samlet pressekorps utenfor byretten i København.

Falkenberg har forklart at Madsen og han på et tidspunkt snakket om å sette inn noen hyller av tre inne i ubåtens kabin. Det er også Madsens forklaring på hvorfor han har hatt en sag i ubåten.

Forklaringen ble et friskt pust for Madsens forsvarer Betina Hald Engmark, som så langt har hørt praktikanter, frivillige og andre med kjennskap til ubåten, fortelle at sagen ikke hadde noen funksjon der.

– Du var innkalt som forsvarerens vitne, hvorfor tror du hun har innkalt deg? spør en representant fra dansk presse.

– Det var jeg ikke klar over. Jeg er bare innkalt av den danske domstol, sier Falkenberg mens han drar litt på ordene.

– Men hun har jo selvfølgelig ikke gjort det fordi hun tenkte at hvis jeg inviterer Jens Falkenberg, så går det helt galt. Jeg håper mitt bidrag har vært ufarlig, sånn å forstå at jeg kommer ikke hverken for å stemple eller frikjenne Peter. Jeg kommer bare fordi jeg har blitt bedt om det, sier han.

– Anklagemyndigheten mistenker at sagen ikke ble tatt med på ubåten for å lage hyller, men for å mishandle Kim Wall, hva tenker du om det?

– Det kan jeg godt forstå at de tenker. Vi snekret ikke i ubåten. Hvis jeg skulle laget de hyllene, hadde jeg gjort det på verkstedet og bragt dem ned i ubåten, svarer Falkenberg.

Viste enorm skrutrekker

Aktor Jakob Buch-Jepsen har under forklaringene brukt mye tid på de ulike redskapene han mener Madsen har brukt til å mishandle, drepe eller partere Wall. Redskapene er hans fremste bevis for tiltalepunktet om planlagt drap.

Hele fem ganger har Buch-Jepsen holdt opp en 50 centimeter lang skrutrekker som skal være identisk med minst en av de to som er funnet i ubåten.

– En sånn en har jeg aldri sett, utbrøt Falkenberg da han så skrutrekkeren i retten.

– Kan du se for deg at den har en funksjon på ubåten? ville aktor vite.

– Det må være hvis man skal skru noe som sitter langt inne et sted.

– Kan den brukes som jordspyd på havbunnen for å måle avstander? spurte aktor, og henviste med det til Madsen forklaring på skrutrekkernes funksjon.

– Ja, til det skal den nok være ideell.

– Vil det i så fall være nødvendig å tilspisse den?

– Nei, det kan jeg ikke skjønne. Den der kan absolutt stikkes ned i bunnen sånn som den er, svarte Falkenberg.

– Har ikke fattet det

Dansken ønsker ikke å svare på pressens spørsmål om hvorvidt han tror på Madsens forklaring i saken.

– Hvordan vil ditt forhold til ham påvirkes etter dette? spør en dansk journalist.

– Det var da et dumt spørsmål, sier han og ler litt.

– Vi kommer nok ikke til å sees så mye.

– Men kommer du fremdeles til å være hans venn?

– Det er det jeg sliter med. Jeg er fremdeles god venn med den Peter jeg kan huske, og den Peter som har gjort alle disse tingene, kjenner jeg slett ikke. Men så er det den samme personen, så det er vanskelig å forholde seg til. Jeg har ikke fattet det ennå.

– Hvordan forholder du deg til det han nå er tiltalt for?

– Jeg kan nesten ikke forholde meg til det. Jeg kjenner Peter som en snill, morsom og hyggelig fyr, svarer Falkenberg.

– Plutselig er han tiltalt for å ha partert en snill, ung kvinne. Det er ikke til å fatte.

På spørsmål om hvorvidt han ville besøkt Madsen i fengsel dersom han fikk en invitasjon i morgen, svarer Falkenberg at han måtte ha tenkt litt, men at han heller mot et ja.

– Jeg savner min venn, forteller han.

Madsen forklarer seg onsdag

Onsdag vil vitneførselen i Københavns Byret fortsette, før ettermiddagen er satt av til resten av Peter Madsens svar på forsvarerens spørsmål.

Også aktor har noen spørsmål igjen til Madsen, særlig i tilknytning til videoene som er funnet på harddisken hans, men disse spørsmålene vil retten ikke få svar på før 3. april.