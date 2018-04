MANGE MULIGHETER: Trump truer Syria med missiler på Twitter, men Det hvite hus bekrefter onsdag kveld at de fortsatt holder alle muligheter åpne etter det angivelige kjemiske angrepet i Syria. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Dette kan USA gjøre i Syria - og slik kan Russland svare

Publisert: 11.04.18 23:05 Oppdatert: 11.04.18 23:17

USA har flere muligheter dersom Donald Trump ønsker å bruke militærmakt i Syria, sier eksperter på forsvars- og sikkerhetspolitikk VG har snakket med.

Det har tilspisset seg mellom USA og Russland , etter et påstått kjemisk angrep i Syria som har blitt møtt med kraftige reaksjoner fra både USA og Europa.

President Donald Trump karakteriserer Syrias president Bashar al-Assad som et «dyr som dreper sitt eget folk med gass og nyter det». Han går hardt ut mot Russland, som er Syrias viktigste allierte, og skriver at forholdet mellom Russland og USA aldri har vært verre. Selv ikke under den kalde krigen.

På Twitter skriver Trump at missiler «vil komme». Onsdag kveld sier pressesaltperson Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus likevel at USA holder alle muligheter åpne, og ikke har konkludert.

Samme kveld beordrer Storbritannias statsminister, Teresa May, britiske ubåter til å stasjonere seg innenfor missilrekkevidde av Syria, ifølge The Telegraph .

Russlands Libya-ambassadør Alexander Zasypkin sier alle amerikanske missiler som skytes mot Syria vil bli skutt ned, og at oppskytningsstedene vil bli angrepet, ifølge Reuters. Samtidig opplyser Kreml onsdag kveld at Russland ikke vil ta del i noe «Twitter-diplomati».

Hva som vil skje videre, er ikke klart. Flere flyselskaper har endret planlagte flyruter i området rundt Syria. Forskere VG har snakket med understreker at det finnes en lang rekke variasjoner av hva som vil skje videre.

Det kan likevel kokes ned til fire hovedscenarioer, fra minst eskalerende, til mest eskalerende.

1) USA angriper ikke Syria

Ekspertene VG har snakket med mener dette vil være lite sannsynlig. USA har varslet at de er klare for en militær respons, og det kan være vanskelig å gå tilbake på Trumps krasse retorikk:

– Når Trump bruker så kraftig retorikk er det vanskelig å steppe ned uten å tape ansikt. Det er ikke spesielt lurt hvis man ønsker en forhandling, sier Ståle Ulriksen, forsker og lærer ved Sjøkrigsskolen.

Orlogskaptein Thomas Slensvik, Leder av Forsvarets høgskoles mediegruppe, påpeker at det hadde vært mulig å i stedet komme med sanksjoner mot bedrifter involvert i Syria, men at dette nok heller kan komme i tillegg til en militær reaksjon.

– I lys av den siste Twittermeldingent til Trump, vil det være overraskende om det ikke kommer en militær reaksjon, sier han.

2) USA setter i gang et begrenset angrep i Syria

USA kan velge en begrenset militær reaksjon.

– Det vil ikke være særlig omfattende eller gjøre stor skade, men sende et politisk signal, mener Ulriksen.

Et slikt angrep vil kunne minne om angrepet i 2017, da USA fyrte av 59 missiler mot luftbasen Al-Shayrat i Homs, etter et annet påstått kjemisk angrep.

Slensvik tror et slikt angrep vil møtes med kraftig retorikk fra Russland, men ikke nødvendigvis mer enn det. Han forventer imidlertid en kraftigere respons fra USA denne gangen, sammenliknet med den i 2017.

– Gitt hvordan opptakten er nå, og de beskjedene man får direkte fra Trump, er det overraskende dersom det ikke blir en kraftig respons, sier han.

3) USA setter i gang et større angrep i Syria

USA kan velge å gjennomfører en mer omfattende aksjon.

– Det kan være et angrep mot fabrikker man tror produserer kjemiske våpen, og mot flere syriske flybaser for å ta fra dem muligheten til å gjøre noe slikt i framtiden, sier Slensvik.

Frankrikes president Macron, som står sammen med USA i at det påståtte kjemiske angrepet i Syria må få reaksjoner, har talt for at et eventuelt angrep kan rettes mot fabrikker som produserer kjemiske våpen, ifølge NTB.

Selv om dette kan få større praktiske konsekvenser, kan det også være mer risikabelt. Slensvik mener det vil øke sannsynligheten for at Russland vil svare på angrepet. Selv om han tror USA ønsker å gjøre sitt angrep til en konkret respons på en isolert sak, mener han situasjonen kan eskalere om russiske styrker eller våpensystemer treffes. Det er Ulriksen enig i.

– På mange flybaser vil det være russere og iranere, som er allierte med Syria. Da er det en fare for at man skaper en situasjon der Russland føler de må slå tilbake for å ikke miste ansikt.

4) Amerikanske fly skytes ned

– Under et eventuelt angrepet vil Russland sannsynligvis forsvare seg ved å skyte på både missiler og skyte på fly, sier Slensvik.

Ulriksen mener det vil ha mye å si hva slags våpen USA velger å benytte seg av i et eventuelt angrep. Han sier USA kan gå for enten bombefly, eller å skyte opp kryssermissiler fra krigsskip eller ubåter.

Han peker på at det kan være lettere å treffe vanskelige mål med slike missiler, men at bombefly har større ødeleggende effekt.

– Russernes luftvernsystem som er utplassert i Syria er effektivt mot høytflygende mål. Kryssermissiler kan gå lavt og det er vanskelig å treffe dem, sier han.

Slensvik mener Trump indikerer at han vil bruke nye, moderne våpen. Det tror han vil være såkalte stealth-missiler, eller nye jagerfly med god mulighet til å fly skjult . I tillegg kan USA bruke eldre tomahawk-missiler.

– Benytter man slike fly på riktig måte kan man fly tilnærmet uoppdaget frem til de leverer våpen, sier han.

Likevel understreker han at det vil være en konstant fare for at amerikanske fly blir skutt ned om de flyr inn i syrisk luftrom.

– Det er en risiko man er klar over. Det som er mer sensitivt, er hva som skjer med eventuelle piloter i etterkant, dersom de blir skutt ned innenfor syrisk område. Det kan medføre et større politisk etterspill, mener han.