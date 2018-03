Kinesere får bil fra automat

Nå kan du låne bil til testkjøring fra automat. I byen Guangzhou i Kina, er alt du trenger en app på telefonen og en selfie, så er du klar til å kjøre.

Verdens største netthandelselskap, Alibaba , og bilprodusenten Ford har gått sammen om å tilby biler fra en test-automat i Guangzhou i Kina . Den ubetjente bygningen med flere etasjer har plass til 42 biler, men ingen selgere. Herfra kan du se og prøvekjøre bil gjennom en app på telefonen din. Hele prosessen tar ca. ti minutter og du kan velge mellom 100 forskjellige Ford-modeller.

Etter at du har gått gjennom modellene og valgt en bil og tid for henting, må du ta en selfie. Den brukes for å verifisere din identitet. Du kan låne en bil for testkjøring i opp til tre dager. Hver modell kan bare prøvekjøres en gang, og du kan ikke prøvekjøre flere enn fem biler i løpet av de første to månedene.

En liten hake er at du må være en sertifisert, god kineser for å kunne benytte deg av salgsautomaten:

Kina bruker et kontroversielt system der borgerne blir vurdert og rangert etter hvordan de lever og oppfører seg. Betaler du ikke regninger, er lat eller ikke tar godt vare på familiens eldste, får du dårlig score. Har du en score på under 700, må du betale en avgift for å kunne benytte deg av bil-automaten. Senteret bruker Alibabas eget sosialkreditt-system som heter Sesame Credit.

Alibaba planlegger å bygge flere titalls tilsvarende automater i løpet av de neste 12 månedene. I tillegg til Ford, skal Mercedes-Benz, Maserati, BMW, Audi og Volvo har meldt sin interesse for samarbeid.

Ifølge Alibabas egen nettside er automatene et forsøk på å utforske kombinasjonen av handel, kunstig intelligens, nettsky og mobiltjenester. De ønsker å gjøre bilkjøp like enkelt som å kjøpe en colaboks fra automat.

