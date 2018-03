PÅ TUR: Kronprins Mohammad bin Salman av Saudi Arabia var i London tidligere denne måneden for å møte den britiske statsministeren. Foto: SIMON DAWSON / X06555

Saudiske kvinner kaster sløret

Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

Publisert: 26.03.18 17:33

Kvinner i Saudi-Arabia trenger ikke lenger å gå med hodeplagg eller sort abaya, har kronprins Mohammad bin Salman kunngjort.

Men de må fortsatt tenke seg om før de kler seg:

– Loven er veldig klar og det er nedtegnet i Sharia-loven at kvinner skal kle seg anstendig og respektfullt, slik som menn. Det står derimot ikke at dette spesifikt betyr at de må dekke hodet og bære abaya (en lang, heldekkende kappe/kjole).



Det er opp til kvinner selv å avgjøre hva som en en anstendig og respektfullt bekledning, sa den reformvennlige kronprins Mohammad i et intervju med CBS.

Kleskoden i Saudi Arabia har vært strengt håndhevet av politi og domstol, og de har krevet at kvinner bærer abya og i mange tilfeller at de også dekker hår og ansikt.

Etter at 32-år gamle kronprins Mohammad kom til makten, har saudiske kvinner fått flere rettigheter. De kan nå få være tilskuere på sportsarrangementer der både kvinner og menn deltar, og de får lov å kjøre bil. Endringene er av mange tatt som et tegn på at det strengt konservative, muslimske kongedømmet tar sine første skritt mot modernisering.

Men fortsatt finnes det mange lover og regler som regulerer kvinners liv i det kjønnsegregerte landet. En av dem det er størst protester mot, er at kvinner som vil reise til andre land for å feriere eller studere, må ha tillatelse av en mannlig verge. FN er blant dem som har bedt myndighetene i Saudi Arabia slutte med denne og andre diskriminerende regler/lover som hindrer kvinners frie og likeverdige liv.

