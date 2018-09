Russlands president Vladimir Putin har tette bånd til ledelsen av den russisk-ortodokse kirken. Nå er Russland i ferd med å miste grepet over deler av kirken i Ukraina. Foto: NTB Scanpix

Putin kan miste innflytelse i Ukraina – kirken vil løsrives

UTENRIKS 2018-09-29T15:08:16Z

PARIS (VG) Når deler av den ukrainske ortodokse kirken bryter med makthavere i Moskva, er dette et tap for Putin, mener Russland-forsker Tor Bukkvoll.

Publisert: 29.09.18 17:08 Oppdatert: 29.09.18 17:23

Helt siden Ukraina ble uavhengig, har sterke krefter i landet også ønsket selvbestemmelse over kirken.

Nå får en av de tre fløyene av den ortodokse kirken i Ukraina internasjonal støtte til å bryte med patriarken av Moskva.

Den 7. september ble en tidligere russiskkontrollert del av kirken lagt under ledelsen av en amerikansk og en kanadisk biskop.

Fordi den russisk-ortodokse kirken har sterke koblinger til de øverste politiske lederne av landet, kan dette skiftet få store konsekvenser, også politisk, mener seniorforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Tatt i betraktning det nære forholdet til staten som den ortodokse kirken har, er det betydningsfullt dersom Ukraina nå får anerkjent sin status i Konstantinopel. Tilsvarende er det et politisk tap for Putin, sier Bukkvoll til VG.

Forventer blodsutgytelse

Så tette er koblingene mellom politikk og kirke i Russland , at kirkeleder patriark Kirill har beskrevet Putins styre som «et mirakel fra Gud».

Løsrivelsen blir ikke godt mottatt i Moskva, hvor det advares om at Ukrainas fremstøt mot åndelig uavhengighet kan lede til både vold og uroligheter.

– Hvis kirken fremstilles som en angriper av et annet land, slik den gjør nå, hvis kirken fratas sine lovmessige rettigheter, så kan vi forvente hva som helst. (….) Kloster kan bli tatt over med makt. Da vil selvfølgelig de trofaste ortodokse forsvare disse stedene. Vi forventer blod, sa lederen for internasjonal avdeling i den russisk ortodokse kirken, som bærer den engelske tittelen Metropolitan Hilarion of Volokolamsk, til russisk fjernsyn denne helgen.

– Like viktig som Sovjets fall

Steget markerer begynnelsen på slutten på at Russland kan hevde at Ukraina ligger innenfor deres «kanoniske territorium», argumenterer blant andre Putin-ekspert forsker ved Johns Hopkins-universitetet, Taras Kuzio, i en analyse for Atlantic Council .

– For de mange millioner ukrainske ortodokse er dette like viktig som oppløsningen av Sovjetunionen, argumenterer Kuzio i analysen for Atlantic Council.

Alt annet enn en sterk reaksjon fra Moskva ville vært rart, mener seniorforsker Nikolay Mitrokhin ved universitetet i Øst-Finland.

– Når vi ser en såpass betydelig endring og tap av makt, ville det vært underlig om patriarkatet i Moskva ikke reagerte, eller om de mottok nyheten med «buddhistisk ro», sier forsker Mitrokhin til VG.

Propaganda vil fortsette

Det er likevel ikke rett å si at den russisk-ortodokse kirken med dette «mister» Ukraina, mener seniorforsker Nikolay Mitrokhin.

– Fortsatt vil minst en tredel av den ukrainske kirken forbli Moskva-lojal, så her kan man ikke snakke om tap eller vinning av et helt land, presiserer Mitrokhin til VG.

Dessuten har Moskva andre virkemidler for innflytelse i nabolandene som er langt viktigere enn kirken, mener den russiskfødte forskeren.

– Propaganda i sosiale nettverk og i mediene, og sosiale grupper som promoterer den russiske livsførselen som et ideal, er enda viktigere for påvirkning, enn den ortodokse kirken, sier Mitrokhin til VG.