REAGERER: Bernt Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Røde Kors: Etikkrådet må revurdere omstridt våpeninvestering

UTENRIKS 2018-10-04T10:51:50Z

Røde Kors er redde for at et selskap Oljefondet er tungt investert i, bidrar til krigsforbrytelser. Nå ber generalsekretæren Etikkrådet ta grep.

– De nylig avdekkede troverdige bevisene på angrep på sivile i Jemen gjør Røde Kors bekymret for at et selskap Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) investerer i bidrar til brudd på krigens folkerett. Vi har derfor appellert til etikkrådet om å revurdere utelukkelse av selskapet Raytheon, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland.

VG har den siste måneden skrevet en rekke saker om hvordan det norske oljefondet i 2016 investerte tungt i den amerikanske bombeprodusenten Raytheon . I 2017 var verdien av investeringen 4,2 milliarder kroner.

Raytheons aksjeverdi har skutt i været de siste to årene, særlig på grunn av salg av missiler til det totalitære og islamistiske regimet til Saudi-Arabia. Mange av Raytheons bomber har beviselig blitt brukt i massedrap på sivile inkludert barn.

VG har også snakket med et offer for en Raytheon-bombe som ble brukt i et angrep som drepte 155 mennesker.

– Selskaper som Raytheon investerer i det norske folks suverene økonomiske verdier for å drepe uskyldige mennesker og barn. Jeg er et av ofrene fra bombene Raytheon lager, sa tobarnsfaren Sami Abadan, som mistet et ben, til VG.

– Troverdige rapporter

Avdekningen av investeringen førte til at en rekke partier på Stortinget og organisasjoner har krevd at Norge trekker seg ut av selskapet. Finansminister Siv Jensen har avvist kravet og vist til at retningslinjene gjør investeringen legitim.

På bakgrunn av VGs avsløringer har Røde Kors valgt å kontakte Etikkrådet. Her erbrevet:

«Den væpnede konflikten i Jemen har utviklet seg til en av verdens største humanitære kriser med over 20 millioner mennesker avhengig av humanitær hjelp. De krigførende partenes handlinger påfører store sivile lidelser – et resultat av at internasjonal humanitær rett (IHR) i flere tilfeller ikke har blitt respektert.

Det har kommet troverdige rapporter med anklager om at forsvarsmateriell produsert av Raytheon og solgt til de krigførende partene er brukt i strid med IHR. Norges Røde Kors vil i den anledning minne om at det påhviler aller statspartene til Genèvekonvensjonene en generell plikt til å respektere og sikre respekt for internasjonal humanitær rett, noe Finansdepartementet gjennom retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens Pensjonsfond utland antas å etterleve gjennom §3 i kriteriene for atferdsbasert observasjon og utelukkelse av selskaper: "alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner".

På bakgrunn av de alvorlige anklagene og retningslinjene Etikkrådet forvalter, ber Røde Kors Etikkrådet om på nytt å vurdere utelukkelse av Raytheon fra Statens Pensjonsfond Utlands investeringsportefølje».

Underskriftskampanje

En rekke andre organisasjoner har som følge av de nye opplysningene allerede tatt til orde for at Oljefondet må ta grep.

I en underskriftskampanje krever Redd Barna, Framtiden i våre hender, Changemaker, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp at Oljefondet trekker seg ut av våpenindustrien.

Over 6500 nordmenn har skrevet under.

Ønsker ikke å si hva Rådet gjør i saken

Leder i Etikkrådet Eli Ane Lund sier til VG at de er veldig glade for at folk kommer til dem med synspunkter og informasjon i en sak.

– Vi tar slike henvendelser på alvor og det vil bli diskutert av Rådet. I slike tilfeller diskuterer vi både prinsipielle spørsmål og konkrete selskaper. Vi følger våre retningslinjer og vurderer om det er en uakseptabel risiko for at et selskap bidrar til brudd på alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, sier hun.

Lund ønsker ikke å si overfor VG om rådet i Raytheon-saken har tatt kontakt med selskapet for å få mer informasjon.

– Flesteparten av Etikkrådets undersøkelser fører ikke til en tilråding om utelukkelse, avslutter hun.