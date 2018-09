TRUET: En gruppe greske landskilpadder avbildet i dyrebutikken La Ferme Tropicale i Paris 29. mars. Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Over 50 utrydningstruede skilpadder stjålet fra park

UTENRIKS 2018-09-12T01:07:12Z

56 sjeldne greske landskilpadder er stjålet fra en skilpadde-park på Korsika. Parken frykter at dyrene vil bli solgt på svartebørsen.

Publisert: 12.09.18 03:07

Ifølge AFP oppdaget parken A Cupulatta i Vero mandag at 56 skilpadder manglet. De er av arten gresk landskilpadde (Testudo hermanni) som kjennetegnes ved sitt sorte og gule skall. Ifølge Sveits-baserte International Union for Conservation of Nature (IUCN ), er arten i rød sone – noe som betyr at den er i fare.

– Disse skilpadden kan ikke selges lovlig, så de kan bare være ment for det svarte markedet, skriver parken på Facebook .

Der advarer de også om at selv avkom fra skilpaddene ikke kan selges lovlig uten dokumentasjonen som parken har. De sier også at om skilpaddene er stjålet av dyrevernere eller aktivister som er imot parker og planlegger å sette dem fri, vil de kunne overføre smitte og bakterier som er dødelige for ville skilpadder.

A Capulatta beskriver seg selv som det eneste stedet i Europa som jobber dediktert med avl og bevaring av skilpadder. De har over 3000 dyr fra 170 ulike arter.

Ifølge Store norske leksikon er gresk landskilpadde kjent fra middelhavslandene med skal som kan bli opptil 25 centimeter. Hunnen er noe større enn hannen.

AFP melder at politiet har startet etterforskning.