KATOLSK: Ifølge rapporten ble tusenvis av barn misbrukt av katolske prester i Tyskland. Bildet er fra en katolsk pilegrimseremoni i Etzelsbach i Tyskland i 2011. Foto: Kai Pfaffenbach / REUTERS

Rapport: Nær 3700 barn utsatt for overgrep fra katolske prester i Tyskland

UTENRIKS 2018-09-12T23:50:11Z

Over 3600 barn har blitt seksuelt misbrukt av katolske prester i Tyskland over nærmere sju tiår, ifølge en studie bestilt av landets biskopkonferanse.

NTB

VG

Publisert: 13.09.18 01:50

Den knusende rapporten skal etter planen offisielt presenteres 25. september, men deler av innholdet ble gjengitt av den tyske avisen Der Spiegel onsdag.

Ifølge rapporten har 1670 katolske prester i Tyskland gjennomført en eller annen form for seksuelt overgrep mot 3677 hovedsakelig unge gutter mellom 1946 og 2014.

Over halvparten av ofrene var under 13 år gamle da overgrepene fant sted, ifølge rapporten, som er basert på 38.000 dokumenter samlet inn fra 27 tyske bispedømmer.

I rapporten understrekes det at enkelte dokumenter «har blitt destruert eller manipulert», og det advares derfor om at omfanget kan være enda større.

– Vi kjenner omfanget av det seksuelle misbruket som studien har avdekket. Vi er forferdet og skammer oss over det, sier biskop Stephan Ackermann, som er talsperson for prestene som bestilte rapporten.

Han sier ifølge BBC også at rapporten er noe de skylder ikke bare kirken selv, men først og fremst ofrene.

Mange av prestene skal ha flyttet til nye steder uten å oppgi informasjon om sitt kriminelle rulleblad.

Kun én av tre måtte gjennom disiplinærhøringer hos kirken, og flesteparten slapp unna med minimal straff, ifølge avisen Die Zeit, som viser til rapporten. Av sakene endte 154 med ingen straff, mens 103 kun endte med advarsel. Kun 38 prosent av prestene ble strafferettslig forfulgt.

Overgrepsskandaler er også rullet opp i Chile, Australia og USA, og pave Frans har den siste tiden vært under stadig et økende press om å håndtere overgrepsproblemene i den katolske kirken.

Onsdag kunngjorde paven at han vil kalle inn nasjonale bispedømmeledere til et møte for å diskutere hvordan barn kan beskyttes mot overgrep fra prester. Møtene skal etter planen finne sted mellom 21. og 24. februar neste år.