PÅ UKJENT STED I USA: Ni år gamle Edy er alene i USA etter at han ble separert fra sin pappa. De var på jakt etter et nytt og bedre liv i USA. Foto: PRIVAT

Trumps grensepolitikk: Edy (9) har vært splittet fra pappa i 85 dager

UTENRIKS 2018-09-08T01:58:01Z

GUATEMALA/NEW YORK (VG) Det er 85 dager siden Amón Mateo Juc Choc og hans 9-årige sønn Edy ble separert på Trump-administrasjonens ordre. De er ikke gjenforent.

VG kan i dag fortelle historien om en familie fra Playa Grande Ixcan i Guatemala som er blitt hardt rammet av Trump-administrasjonens utskjelte grensepolitikk.

Intervjuene med Amón er gjort i flere telefon- og videosamtaler med hjelp av en oversetter i Guatemala.

Amón lånte penger av sin bror i Houston, Texas, for å betale menneskesmuglerne på den livsfarlige reisen gjennom Mexico og til USAs grense.

Der krysset han ulovlig ved Rio Bravo i Texas sammen med sin 9-årige sønn Edy.

De ble pågrepet 13. juni. De to første dagene satt de i samme fengsel. Så ble de splittet 15. juni, før pappa Amón ble deportert til Guatemala noen dager senere.

Trumps omstridte politikk # Data fra US Customs and Border Protection viste at Trump-administrasjonens nulltoleransepolitikk ikke førte til en nedgang i antall familier som prøvde å krysse grensen fra Mexico. # 9200 familier ble pågrepet i juli, omtrent det samme som de foregående månedene. # Fra april ble over 2500 barn skilt fra sine familier da foreldrene ble sendt til føderale fengsler. # Etter massivt press undertegnet Trump en presidentordre som omgjorde praksisen med å splitte opp familier, men da var allerede flere tusen barn satt i spesielle leire ved grensen til Mexico eller sendt til mottakssenter og fosterfamilier i hele USA. # En føderal dommer ba administrasjonen om å gjenforene alle familier, men den fristen gikk ut 26. juli. Frivillige advokater, hjelpeorganisasjoner og religiøse grupper bistår i arbeidet. # Fortsatt er nesten 500 barn splittet fra sine foreldre. 22 av dem er under fem år. Fristen for å gjenforene disse gikk ut 10. juli.

Ni år gamle Edy ble holdt igjen i USA. Siden har Amón og Edy ikke sett hverandre. De har heller ikke snakket sammen.

Dette er et resultat av Trump-administrasjonens omstridte nulltorelanse-politikk , som hadde til hensikt å skremme immigranter fra å ta seg inn i USA ulovlig.

– Ingen har fortalt meg hvor han er. Det er enormt trist. Det gjør vondt at jeg aldri fikk ta farvel med min sønn, sier Amón fortvilet.

Edy er vanligvis en blid og snill gutt, som elsker å spille piano.

Dommer Dana Sabraw i San Diego - utnevnt av den republikanske presidenten George W. Bush - bestemte tidligere i sommer at Trump-administrasjonen måtte gjenforene alle familiene innen 26. juli .

Dette har de ikke klart. Over en måned etter at fristen gikk ut, viser nye tall fra Justisdepartementet og den amerikanske borgerrettighetsorganisasjonen ACLU at 497 barn fortsatt er igjen i USA, uten sine foreldre.

Dette inkluderer 22 barn som er under fem år gamle. Totalt er 1937 barn blitt gjenforent med sine foreldre.

Amóns historie er lik den mange andre har fortalt VG tidligere:

På grunn av dyp fattigdom, søkte de lykken i USA. Han etterlot kona Olivia Tiul Sep og deres seks andre barn i Guatemala.

Målet var å få seg en jobb og sende penger hjem. En dag skulle begge vende tilbake til hjemlandet med nok penger til å kjøpe en tomt og bygge et hus med plass til hele familien.

– Jeg hadde ikke råd til å ta med alle sammen. Jeg betalte 36000 guatemalanske quetzal (nær 40.000 norske kroner) for reisen for oss to, sier Amón.

– Det var en forferdelig reise. Menneskesmuglerne låste oss inne i en lastebil uten vann, mat og med lite oksygen i tre dager. Vi så venner fra landsbyen vår som døde inne i den lastebilen, sier Amón Mateo Juc Choc.

Nå er han tilbake i Playa Grande Ixcan i det lille huset han leier sammen med kona.

Derfra gjør han det han klarer for å få tak i sønnen. De har forsøkt å snakke med myndighetene i Guatemala by. Nå er han i kontakt med amerikanske advokater som tidligere har hatt suksess med å gjenforene familier.

Direktør Julia Gonzalez Deras i Menamig, en paraplyorganisasjon som jobber med migranters rettigheter, tar imot VG på sitt kontor i Guatemala by.

Hun forteller at de fleste betaler opp mot 50 000 norske kroner til såkalte «coyotes» for å smugles inn i USA.

Mange tar opp lån hos lokale gjenger. De har ofte lånt store summer på eiendommen de bor i.

Mange forlater familie i Guatemala når de legger ut på den lange reisen.

Betaler de ikke gjelden, risikerer de besøk fra truende gjengmedlemmer.

– Folk i Guatemala vil bare bort herfra. De er desperate, sier Deras, og ramser opp årsaker som fattigdom, en nedslående drapsstatistikk, vold og sexovergrep i hjemmet – og de kriminelle gjengene.

Hun forteller at mange mister livet på veien. Noen blir også solgt til trafficking-industrien.

Hun rister på hodet når vi sier at Trump fremstiller det som at det kun er kriminelle gjenger som vil til USA.

– Overhodet ikke. Dette er vanlige mennesker på jakt etter et bedre liv.