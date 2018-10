PRISVINNER: Leon Max Lederman fikk nobelprisen i fysikk i 1988. I 2015 måtte han selge nobelmedaljen for å dekke utgifter til medisinsk behandling. Foto: REIDAR HAHN / TT NYHETSBYRÅN

Prisvinner som måtte selge nobelmedaljen er død

UTENRIKS 2018-10-08T13:18:13Z

Nobelprisvinneren bak «gudepartikkelen» ble 96 år gammel.

Publisert: 08.10.18 15:18

Leon Lederman, som vant nobelprisen i fysikk for sitt arbeid med elementærpartikler, døde onsdag forrige uke, melder nyhetsbyrået AP . Amerikaneren ble 96 år gammel.

Lederman fikk nobelprisen i fysikk i 1988 for sitt arbeid med nøytrinoer. Han fikk prisen sammen med Melvin Schwartz og Jack Steinberger.

Han forsker på elementærpartikler gjennom mesteparten av sitt arbeidsliv. Fra 1979 til 1989 var han direktør for Fermi National Accelerator Laboratory utenfor Chicago.

Lederman skrev også flere populærvitenskapelige bøker. Han var også mannen som fant på navnet «gudepartikkelen». I 1993 ga han ut boken «The God Particle» – «Gudepartikkelen» – om Higgs-bosonet.

Higgs-bosonet er et elementærpartikkel, som først ble postulert av Peter Higgs i 1964. I 2013, etter at eksistensen av Higgs-bosonet ble bekreftet i eksperimenter, fikk Higgs nobelprisen i fysikk.

Solgte nobelmedaljen

I 2015 måtte Lederman selge nobelmedaljen sin for å dekke utgifter til medisinsk behandling og pleie. Han led av demens. Fysikeren fikk 765.000 dollar for medaljen da han auksjonerte den bort.

«Han elsket mennesker, å lære bort og hjelpe med å forstå vitenskap», sier enken Ellen Carr Lederman, til AP.

Ekteparet var gift i 37 år.

«Han sto for ekstraordinære bidrag til forståelsen av grunnleggene krefter og elementærpartikler. Men han var også langt forut for sin tid innen vitenskapsformidling, som ambassadør for vitenskap verden over, og for å bruke grunnforskning til nasjonens beste», sier Michael Turner, professor ved universitetet i Chicago, til AP.

Fra gategutt til fysikkprofessor

Lederman ble født 15. juli 1922 i New York, der faren Morris drev et vaskeri.

«New York mellom 1922 og 1979 hadde gatene, skolene, underholdningen, kulturen og det etniske mangfoldet for mange fremtidige vitenskapsmenn», skriver han om seg selv på nobelprisens hjemmesider .

Lederman fikk en grad i kjemi i 1943, før han var tre år i hæren. I 1946 begynte han å studere fysikk på Colombia -universitetet i New York. Senere hadde han også et opphold ved partikkelakseleratoren CERN i Sveits.

Han døde på et pleiehjem i Rexburg i den amerikanske delstaten Idaho.