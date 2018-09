Vekket av broren da flammehavet slo inn: – Alt er borte nå

FLAMMEHAV: En brannmann kjemper mot flammene dagen etter skogbrannen Delta Fire brøt ut i nasjonalskogen Shasta-Trinity i California 5. september. Foto: Noah Berger / TT NYHETSBYRÅN

Stan Kulak (72) mistet alt han eide i skogbrannen Delta Fire som hittil har svidd av over 240.000 kvadratkilometer i Nord-California. – Det viktigste er at kona mi og jeg puster og at barna har det bra, sier butikkeieren.

Stan Kulak (72) pleide å bo i Pollard Flat, et lite sted ved nasjonalparken Shasta-Trinity i nordlige California .

På det gamle gullgruvestedet drev han og kona i 18 år butikken Trinidad Tackle som lager og eksporterer fiskeutstyr.

Innbyggertallet i den lille dalen lå på et dusin – to av dem Stans brødre som også har hus der. Foruten Stans butikk, var en bensinstasjon og en restaurant i drift, forteller Stan.

– Alt er borte nå, sier 72-åringen.

For en uke siden måtte han flykte da hjemstedet ble forvandlet til et flammehav, etter at nok en skogbrann brøt ut i California.

Mistet alt

Denne gangen var det den menneskelig påtente skogbrannen Delta Fire, som startet 16 km nord for Redding – bare 10 kilometer sør for det lille lokalsamfunnet.

Stan var midt i ettermiddagsluren, da han ble vekket av broren «som banket på døren som en gærning» klokken halv to.

Da Stan lukket opp, møtte synet av 60 – 90 meter høye flammer ham i døren, ifølge ham selv.

Huset sto fortsatt ikke i brann, men flammene var på vei opp bakken 50 meter unna, forteller han.

– Jeg grep tak i hunden og fikk oss ut. Det var vanvittig mye røyk. Jeg hadde ikke tid til å gjøre annet enn å hoppe i bilen og dra av gårde.

Kort tid senere var huset og butikken slukt av flammene, og aluminiumsbåten smeltet i jorden.

I skrivende stund er Delta Fire fortsatt aktiv, og har spredt seg over 260.000 kvadratkilometer, opplyser lokalavisen The Sacramento Bee .

Fredag var det fortsatt over 3200 personell involvert i slukkingen av brannen som til nå har ødelagt 17 bygninger.

Brannens vekst skal ha bremset ned siden forrige uke, men det forventes likevel at områdets skrå terreng vil bidra til videre spredning av brannene de kommende dagene, skriver lokalavisen.

28 prosent av skogbrannen skal nå være under kontroll. Ifølge TV-stasjonen KRCR News forventer myndighetene full kontroll over Delta Fire innen lørdag neste uke.

Verste skogbrannen i Californias historie

De siste årene har delstaten California i USA vært utsatt for enorme skogbranner.

Allerede før den farlige høstsesongen er i gang, er California-brannvesenets budsjetter brukt opp, og summen på eiendomserstatninger nesten én milliard amerikanske dollar, skriver LA Times .

I slutten av juli erklærte president Donald Trump unntakstilstand for delstaten, da over 10.000 brannbetjenter kjempet mot 14 forskjellige skogbranner.

Senest i august skrev VG om skogbrannen i Mendocino som herjet som den største skogbrannen i statens moderne historie .

Det som gjør California spesielt sårbar for skogbranner, er flere år med tørke som også bidrar til at brannene sprer seg raskt. De fire største brannene i Californias historie har funnet sted etter 2012, skrev VG den gangen.

– Vi har muligens fortsatt det verste i vente, advarte kommisjonær David Jones på en nyhetskonferanse i San Francisco tidligere denne uken, og poengterte at skogbrannene i California typisk bringer mer ødeleggelse med seg etter 1. september, ifølge LA Times.

Dro tilbake

Når Stan snakker med VG, har han kvelden før vært tilbake der hjemmet brant ned for en uke siden. Butikken, huset, båten. Alt er jevnet med jorden.

– Det er vanskelig å forklare. Alt er brent, det er aske overalt, og ingen vegetasjon. Du kunne se den totale ødeleggelsen. Det er utrolig hvor mye skade ild kan forårsake og hvor fort det kan skje, sier han.

Selv om han har erfart utallige branner rundt seg, hadde han aldri trodd at det ville skje i Pollard Flat.

– Terrenget her er ganske likt en egen øy. Brannene har alltid gått rundt oss. Men nå var altså området i brann fra dalvegg til dalvegg.

Fant ly

Sammen med brødrene kjørte de til Mount Shasta, tre mil nordover, for å komme seg i trygghet. Kona til Stan var et annet sted da det skjedde, og visste ikke noe om tragedien før dagen etter.

– Brødrene mine var veldig opprørte – selv om huset deres klarte seg, sier han og opplyser at totalt 17 hus brant ned i området.

Selv forholdt Stan seg rolig under hele flammeflukten, og har gjort det siden. Det tror han skyldes hans deltagelse i krigen:

– Jeg har vært i Vietnam tre ganger, så jeg fikk ikke panikk – selv om det er vanskelig for noen mennesker å forstå. Du må bare gjøre det du må.

Forsikret

Takket være god forsikring er Stan ved godt mot en uke etter hendelsen, og sier det kommer til å ta «et godt halvannet år å bygge opp igjen butikken».

Inntil da vil han drive butikken fra Lakehead der han og familien nå befinner seg. Den siste uken har derfor gått til en del arbeid.

– Det har vært mye koordinering for å få bedriften oppe og gå igjen. Med hell vil vi være tilbake i full produksjon igjen innen en ukes tid, sier Stan, og opplyser de var heldige i går og fikk leid en bygning selv om det vanligvis er få hus tilgjengelig i området.

Lys fremtid

Tingene han har mistet, tar han ikke så tungt:

– Alt i huset ditt ... du kjøper ting, også ender det i garasjen et halvt år senere.

Det eneste han skulle ønske familien fortsatt hadde, er familiebildene. Men han fikk reddet med seg én kjær gjenstand fra ilden.

– Jeg fikk faktisk grepet tak i min oldemorens klokke fra Russland 1886 – den var rett ved døren, sier han.

Til tross for at alt unntatt oldemorens klokke ble jevnet med jorden, er ser Stan lyst på fremtiden:

– Vi skal gjenoppbygge – bedre og større! Det viktigste er at kona mi og jeg puster og at barna har det bra. Vi er et sterkt lokalsamfunn, og vi vil gjenoppstå!

