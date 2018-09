VALGTHRILLER: Statsminister og Sosialdemokratarnas partileder Stefan Löfven på valgvaken søndag kveld. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Sverige-ekspert: – Usannsynlig at Löfven får støtten som trengs

UTENRIKS 2018-09-10T07:56:25Z

Sveriges statsminister Stefan Löfven må de neste ukene forsøke å overtale Centerpartiet og Liberalerna til å bryte ut av den borgerlige Alliansen.

Publisert: 10.09.18 09:56 Oppdatert: 10.09.18 10:58

Valgthrilleren i Sverige gir ikke slipp med det første. Marginene er så små dagen etter valget at man må vente til onsdag, når stemmene til de såkalte «onsdagsrösterna» skal telles opp, før det er klart hvilke av blokkene som er størst.

– Hvis valgresultatet står seg også etter at disse stemmene er talt opp, er det fortsatt veldig usikkert. Det blir dragkamp om regjeringsmakten, sier valgforsker Peter Santesson ved Demoskop til VG.

De rødgrønne partiene, med statsminister Stefan Löfven i spissen, lå etter søndagens opptelling an til å ende opp med 144 representanter. Den borgelige Alliansen lå på sin side på 143.

Vanskelig å anslå

I 1979 var det de siste opptalte stemmene som vippet valgresultatet i de borgerliges favør.

Santesson sier at det er vanskelig å slå fast hvor representative disse stemmene er.

– Det har variert mye over tid hva slags preferanser utenlandsvelgerne har. I tillegg er det vanskelig å si hvor store Sverigedemokraterna er blant denne gruppen, sier han.

Det var i forkant av valget knyttet stor spenning til hvor stor oppslutning Sverigedemokraterna ville ende på. Til slutt endte partiet på 17,6 prosent.

Peker mot Kristersson

Santesson viser til at Löfven i tiden frem mot Riksdagen åpner 24. september vil forsøke å overtale Centerpartiet og Liberalerna til å bryte ut av Alliansen.

– Han vil lokke med at det er bedre med en sosialdemokratisk regjering enn en Kristersson-regjering som blir utpresset av Sverigedemokraterna. Begge partiene må imidlertid bryte ut for å redde Löfven, og jeg tror ikke Centerpartiet vil gjøre det, sier han.

Ulf Kristersson er partileder for Moderaterna.

For å bli valgt i Riksdagen, kan man ikke få et flertall mot deg.

Peker mot Kristersson

Valgforskeren gjetter dermed at Kristersson og Moderaterna ender opp med regjeringsmakten.

– Selv om det er usannsynlig at Löfven får støtten som trengs, har han likevel tidligere vist seg som en som er god på forhandlinger. Han har håndtert svært vanskelige situasjoner, sier Santesson.

Santesson trekker frem at han ble overrasket over at det ser ut til at mange som vurderte å straffe Socialdemokraterna ved å i stedet stemme på Sverigedemokraterna, «feiget ut».

– For disse velgerne var det når alt kom til alt viktigst å beholde Löfven som statsminister, sier han.