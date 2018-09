HØYT OPPE: Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide tok imot norsk presse i den norske FN-ambassadørboligen på østsiden av Manhattan. Foto: Thomas Nilsson / VG

Klare for nytt Trump-show: – Vi er dypt bekymret

NEW YORK (VG) Ett år er gått siden Donald Trump fra FNs talerstol truet Nord-Korea og Kim Jong-un med utslettelse. Nå stålsetter verdenslederne seg igjen for Trump-show.

– «Rocket Man» er på et selvmordsoppdrag for seg selv og sitt regime , tordnet Trump fra talerstolen i sin FN-debut, og Erna Solberg, NATO-sjef Jens Stoltenberg og daværende utenriksminister Børge Brende kom ut etterpå og virket ganske oppskaket .

Under sitt innlegg i FNs 73. hovedforsamling tirsdag varsler USAs FNs ambassadør Nikki Haley at Trump kommer til å snakke om det han mener er USAs utenrikspolitiske suksesser - og grep som skal beskytte USAs suverenitet.

Haley har også sagt at Trump på ny skal snakke om at andre land nyter altfor godt av USA, og at de må punge ut mer i handelsavtaler.

– Det er en veldig enkel tilnærming, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Hun og utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter norsk media i den nye, praktfulle residensen til den norske FN-ambassadøren i New York. Den over 200 kvadratmeter store toppleiligheten i 32. etasje - over to plan - hadde en prislapp på svimlende 87 millioner kroner.

Men det er ikke bare i boligkjøp Norge går i minus i forholdet til USA.

– Norge har et handelsunderskudd med USA. Det er en av grunnene til at Trump er veldig fornøyd med oss, sier Solberg med et smil.

Hun har møtt Trump flere ganger. Men hun tar et oppgjør med Trumps proteksjonistiske tankemåte - at alt handler om USA og at alle land først og fremst må tenke på seg selv.

– Vi er dypt bekymret over reverseringen av åpenheten i internasjonal handel og respekten for de internasjonale kjørereglene. Proteksjonisme og handelskrig har ingen vinnere , det har bare tapere, sier Solberg, og utdyper:

– De siste 30 årene har vi vi klart å løfte mange mennesker i verden ut av fattigdom takket være internasjonal handel. Det vil være veldig beklagelig hvis vi ender i en situasjon med mer proteksjonisme som reduserer både den internasjonale handelen og velferden i verden, sier Erna, som mener at Trump utelukkende ser på handelsunderskudd USA har med andre land, og ikke på hvordan amerikansk næringsliv gjør det.

– Vi er et lite land som har vunnet på internasjonal handel. Vi må være klar over at det har vært en årsak til den norske velferden. Hvis vi opplever høyere tolltariffer og utfordringer, så kommer det til å bli vanskeligere, mener statsministeren.

Hun understreker at Norge har et utmerket samarbeid med USA på det hun mener er de viktigste områdene, nemlig sikkerhet og arbeidet innenfor NATO.

Og hun påpeker at Trump ofte snakker på en måte som er ment å appellere til hjemmevelgerne, ikke resten av verden.

Hun understreker hun at USAs president muligens kan ha lykkes med sin krigsretorikk.

– Når vi snakker om «Rocket Man» , så er det bevegelse i situasjonen i Nord-Korea . Vi får se hva som skjer. Her kan historien gi Donald Trump en seier, fordi han traff med måten å snakke på. Kanskje kan man få et resultat i sånne sammenhenger med noe helt utradisjonelt, ha høy sigarføring og så strekke ut en hånd etterpå. Kanskje oppstår dynamikken på den måten, sier Solberg, som følger opp med at Norge fortsatt mener at forutsigbarhet og å finne løsninger gjennom diplomati er det beste.

Hun står i spissen for den norske delegasjonen som også skal bruke dagene i New York til å drive valgkamp for at Norge skal få plass i FNs sikkerhetsråd, FNs fremste utøvende organ, i 2021 og 2022.

Det er 20 år siden Norge sist hadde et sete i det presitsjetunge organet.