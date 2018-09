ANGREP: Saudi-støttede styrker skyter med tunge maskinvåpen mot mål i havnebyen Hodeida. Bilde er fra juni. Foto: - / AFP

Gjennomgang: Oljefondet har investert i 42 av verdens 100 største våpenselskaper

Oljefondet var i 2017 investert i nesten halvparten av verdens 100 største våpenselskaper, til en samlet verdi av 55 milliarder kroner. Minst tre av selskapene kan knyttes til krigen i Jemen, ifølge nye undersøkelser.

Det norske oljefondet er enormt. Den samlede verdien er 8,5 billioner norske kroner. Norges verdier er investert i til sammen 9146 selskap i 72 land. Det er hele 1,4 prosent av alle verdens børsnoterte selskap.

VG har de siste ukene skrevet om ett av disse selskapene: Det amerikanske våpenselskapet Raytheon, som Oljefondet har investert 4,2 milliarder kroner i.

Selskapet aksjekurs har siden Norge investerte i 2016, gått i været på grunn av salg av bomber til Saudi-Arabia. Det islamistiske totalitære regimet bruker bombene i Jemen-krigen, og flere hundre sivile jemenitter, inkludert titalls barn, er drept av disse bombene.

Nå viser en ny gjennomgang at Raytheon kun er ett av svært mange våpenselskap som den norske stat, via Oljefondet, er investert i.

I etterkant av at opplysningene om Raytheon-investeringen ble publisert, har nemlig Redd Barna tatt utgangspunkt i Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sin liste over de 100 største våpenselskapene i verden.

Organisasjonen har sjekket listen opp mot hvilke selskap Oljefondet har investert i 2017.

Til sammen utgjør investeringene 55 milliarder kroner og er fordelt på 42 selskaper.

Fordi SIPRIs liste inneholder kun de 100 største selskapene, er det grunn til å tro at antallet selskaper og størrelsen på de totale investeringene er høyere.

VG har fått tilgang på all bakgrunnsinformasjon og gått igjennom materialet.

Undersøkelsene viser at minst tre av disse selskapene, i tillegg til Raytheon, lager produkter som skal ha blitt brukt i den Saudi-ledede militæroffensiven i Jemen:

UAE bruker jagerfly fra Dassault i Jemen. Oljefondet eier aksjer verdt 663 millioner kroner av det franske selskapet.

Saudi-tropper bruker anti-tank missiler fra det Sørkoreanske selskapet LIG Nex1 . Oljefondet eier aksjer i selskapet til en verdi av 35 millioner kroner.

Det britiske selskapet Rockwell Collins sitt «Firestorm targeting systems» blir ifølge The Guardian brukt av koalisjonsstyrker i Jemen. Oljefondet har verdier for to milliarder i selskapet.

SIPRIs definisjon på «våpenselskap» er «selskaper som selger militærutstyr og tjenester til styrker og forsvarsdepartement». Oljefondet har ikke en slik kategori. Raytheon er for eksempel kategorisert som «Industrials».

Av våpenselskapene er Oljefondet direkte investert i 38 selskaper, i fire tilfeller er fondet investert kun i morselskapet, i seks selskaper er det kjøpt selskapsobligasjoner.

Se listen over alle selskapene Norge har investert i i faktaboks.

Disse våpenselskapene har Norge investert i General Electric

United Technologies Corp.

Raytheon

Mitsubishi Electric Corp.

Rockwell Collins

Hewlett Packard Enterprise Company

Thales

ThyssenKrupp

Rolls-Royce

Harris Corp.

Rheinmetall

GKN

Meggitt

Saab

Leonardo

NEC Corp.

Leidos

Mitsubishi Heavy Industries

Oshkosh Corp.

Cobham

Dassault Aviation Groupe

Kawasaki Heavy Industries

CACI International

Science Applications International Corp.

Babcock International Group

CAE

Moog

Embraer

Booz Allen Hamilton

Fincantieri

ViaSat

IHI Corp.

ManTech International Corp.

ASELSAN

Ultra Electronics

KBR

Engility

Bharat Electronics

Hanwha Techwin

Austal

LIG Nex1

Triumph Group

Ifølge dagens retningslinjer er det ingen ting som hindrer Oljefondet å være investert i våpenselskap. Ifølge Etikkrådets retningslinjer utelukkes kun selskap som lager kjernevåpen, klasevåpen eller antipersonell landminer, eller hvis selskapene selger våpen til de to statene Syria eller Nord-Korea. Konvensjonelle bomber, som for eksempel de Saudi-Arabia bruker i Jemen, er per i dag klassifisert som akseptable.

Slik har norske myndigheter tidligere svar på VGs spørsmål:

Redd Barna: Uakseptabelt

Gunvor Knag Fylkesnes, leder for Politikk og Samfunn i Redd Barna, reagerer på Oljefondets milliardinvesteringer.

– Vi vet at krigføring i økende grad kjempes i befolkede strøk, hvor bomber slippes over nabolag, skoler og sykehus. Dette koster tusenvis av menneskeliv hvert år. Samtidig tjener våpenindustrien godt når kriger raser, og det er en lønnsom industri å investere i. Dette gjør det enda mer presserende å sette spørsmålstegn ved at Oljefondet i det hele tatt investerer i våpenindustrien, sier Fylkesnes til VG

Hun mener investeringene er uakseptable, og krever nå at Oljefondets etiske regelverk endres slik at våpenindustrien blir utelukket fra investeringsuniverset.

– Vi kan ikke tjene vår pensjon på virksomhet som tar barns liv, sier Fylkesnes.

Lysbakken: Krever full gjennomgang

Leder i SV, Audun Lysbakken reagerer kraftig på de nye opplysningene:

– Jeg er sjokkert over disse opplysningene. Norske sparepenger kan ikke investeres i våpen som tar livet av sivile og bidrar til krigsforbrytelser i en av verdens grusomste konflikter, sier han til VG fredag.

– Siv Jensen har til nå vist en total uvilje til å trekke norske investeringer ut. Når Regjeringen nekter å gjøre noe, så må Stortinget ta grep.

Han sier at så snart Stortinget åpner vil SV kreve at Siv Jensens departement igangsetter en fullstendig gjennomgang av alle investeringer i våpenselskaper gjennom Oljefondet.

– Hvis det ikke er mulig, så mener vi at Etikkrådet må få mandat til å vurdere å utelukke hele våpenindustrien.