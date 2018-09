STRAFFBART: Fra tirsdag av er det straffbart å være en del av gjengen Loyal to Familia. Foto: Scanpix DK / NTB scanpix

Dansk politi innfører forbud mot kriminell gjeng

UTENRIKS 2018-09-04

Politiet i Danmark innfører et foreløpig forbud mot Loyal to Familia. Det er nå straffbart å vise at man er en del av den kriminelle gjengen.

NTB

Publisert: 04.09.18 09:43 Oppdatert: 04.09.18 09:59

Riksadvokaten har gitt grønt lys for at den danske domstolen kan føre sak mot Loyal to Familia for å gjøre gjengen ulovlig.

I forbindelse med dette, har politiet i København innført et landsdekkende forbud mot gjengen.

Forbudet trer i kraft tirsdag og gjelder fram til rettssaken er ferdig behandlet.

– Effektivt

Politiet i København skriver i en pressemelding at det etter straffeloven nå er straffbart å være en del av gjengen.

Helt konkret betyr forbudet at det ikke er lov til å bære eller anvende gjengens kjennetegn i det offentlige rom.

Politiet har også mulighet til å forby personer med tett tilknytning til gjengen om å oppholde seg på bestemte steder.

Strafferammen for en overtredelse av forbudet er opp til to års fengsel.

– Forbudet kan effektivt være med på å fjerne Loyal to Familia fra gatebildet og begrense gruppens kriminelle atferd, sier politiinspektør Michael Kjeldsgaard.

Klager på vedtaket

Advokaten som representerer gjengen i rettssaken mot danske myndigheter, sier at de skal klage på politiets vedtak til den danske riksadvokaten.

– Vi synes at det er sterkt uheldig at politiet uten domstolsbehandling kan forby en forening, sier advokat Michael Juul Eriksen.

Loyal to Familia ble stiftet for omkring fem år siden i København. Ifølge politiet spiller gjengen en sentral rolle i gjengoppgjøret i byen og står bak mange skyteepisoder.

Tre andre gjenger skal ha slått seg sammen i kampen mot Loyal to Familia – angivelig under navnet Brothas.