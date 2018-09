FORBANNET: President Donald Trump er rasende etter at New York Times publiserte en anonym kronikk fra en Det hvite hus-topp. Bildet er tatt ved Det hvite hus 5. september. Foto: Susan Walsh / AP / TT

USA-ekspert: – Trumps sirkel blir stadig mindre

UTENRIKS 2018-09-11T03:19:55Z

Professor Jennifer Leigh Bailey frykter at den siste ukens skandaleavsløringer kan gjøre at Donald Trump mister tillit til sine medarbeidere – noe som kan få store konsekvenser.

Publisert: 11.09.18 05:19

Den nye boken fra journalisten Bob Woodward som publiseres onsdag, og den anonyme kronikken i New York Times , har skapt store overskrifter i medier over hele verden den siste uken.

Samtidig har de skapt og raseri og hodebry for presidenten og resten av Trump-administrasjonen.

USA -ekspert og professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, sier til VG at det er svært viktig at presidenten har folk rundt seg som han stoler på.

– Men sirkelen rundt ham blir stadig mindre. Nå består den stort sett av hans egen familie, sier Bailey.

– Det er viktig for oss alle at presidenten har rådgivere som våger å si fra hva de egentlig mener. Nå kan det hende at han blir kvitt slike rådgivere.

Høyst uvanlig

Bailey sier det er spesielt at høytstående tjenestemenn aktivt jobber for å undergrave en sittende president.

– Jeg tror ikke noe lignende har skjedd siden andre verdenskrig. Det at tjenestemenn utnevnt av Trump jobber aktivt for å sørge for at det han vil gjøre ikke blir gjort, er høyst uvanlig, sier hun.

Hun tror kronikken er skrevet i kjølvannet av Woodwards bok for å forsikre folk om at det finnes voksne mennesker rundt Trump, men sier at dette reiser mange ubehagelige spørsmål.

– Hvor farlig er dette for Trump?

– Det er vanskelig å si. For en vanlig politiker ville dette ha vært katastrofalt. Det er mulig at dette gjør at Trump blir mer isolert og fremmedgjort. Og at han får, dersom det er mulig, enda mindre tillit til rådgiverne rundt seg. Trump har mye tillit til seg selv, og lite tillit til andre, og kronikken kan godt forsterke hans tro om at alle er mot ham.

– Kan være nasjonal sikkerhetsrisiko

Bailey forklarer at spillet i den amerikanske hovedstaden nå handler om å finne ut hvem som skrev kronikken.

– Det er vanskelig å vite hva folk flest tror. I mediene er det mange på begge sider som mener at den som skrev kronikken burde stå frem, sier hun.

Trump har selv kalt kronikken «forræderi», og mener New York Times burde publisere navnet på forfatteren . Det hvite hus vurderer også flere tiltak for å finne ut hvem som står bak.

Både visepresident Mike Pence og Trump-rådgiver Kellyanne Conway mener det kan være snakk om en nasjonal sikkerhetsrisiko for USA.

Pence sier samtidig at han er 100 prosent sikker på at ingen av hans medarbeidere var involvert i kronikken, og lover at de vil finne ut om noe kriminelt har skjedd.