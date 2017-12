LOVET SKINKE: Nicolás Maduro lovet fattige i Venezuela juleskinke, men hevder at Portugal saboterte leveransen. Foto: Richard Drew / TT / NTB Scanpix

Venezuelas president anklager Portugal for juleskinkesabotasje

NTB

Publisert: 29.12.17 12:18

UTENRIKS 2017-12-29T11:18:46Z

Tusenvis av fattige i Venezuela fikk ikke juleskinken president Nicolás Maduro hadde lovet dem. Maduro anklager Portugal for sabotasje.

I Venezuela er skinke den tradisjonelle maten både til jul og nyttår, og president Nicolás Maduro hadde lovet flere tusen fattige at de skulle få skinken sin i år. Men slik gikk det ikke.

Ifølge medier i Venezuela sier Maduro at han hadde bestilt skinkene fra Portugal, men at de saboterte leveransen. Men den portugisiske bedriften Raporal sier at Venezuela fortsatt skylder dem 40 millioner euro for fjorårets juleskinker, og Portugals regjering nekter for å ha noe med saken å gjøre.

– Vi er en markedsøkonomi, eksport er bedriftenes egen sak, sier Portugals utenriksminister Augusto Santos Silva til radiostasjonen TSF.

Torsdag var det flere demonstrasjoner i Caracas der byens fattige ropte «Vi er sultne» ved de subsidierte, statlige matbutikkene. Venezuela er i dyp økonomisk krise, til dels på grunn av lave oljepriser, og mangler utenlandsk valuta til å importere mat og andre dagligvarer.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!