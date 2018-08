VG testet halal-hotell: «Her er det deilig å være dame»

Ingeborg Huse Amundsen

04.08.18

UTENRIKS 2018-08-04T10:23:03Z

ALANYA (VG) På halal-hotell i Tyrkia må kvinner bade i burkini, eller bruke det avskjermede kvinneområdet. Stadig flere av gjestene er fra Norge.

Glem bacon til frokost, kald pils til kvelds, lettkledde og solbrente menn og kvinner om hverandre. Den vanlige Syden-turismen som nordmenn har omfavnet i flere tiår, har fått konkurranse.

Dette er halal Halal er arabisk og betyr tillatt, lovlig. Det motsatte av halal er haram , forbudt.

Halal er et begrep innen islam for ting og handlinger som er tillatt under de islamske lovene sharia.

I Koranen er det forbud mot alkohol og svinekjøtt. Flere muslimer forsøker å unngå matvarer med animalsk fett, som kjeks, ost og is.

Halal-slakting følger bestemte regler, der hovedpulsåre på strupen kuttes og dyret tømmes for blod. I Norge er det påbudt å bedøve dyret først. Kilde: Store Norske Leksikon, Wikipedia

Muslimer fra hele verden strømmer til Antalya-provinsen i Tyrkia for en strandferie spesielt tilpasset deres livsstil: Her serveres kun halal-mat, det er strengt alkoholforbud, bønnerom og kjønnssegregerte strender.











1 av 4 BARRIERE: Bak svømmebassenget for menn, på andre siden av seilene, ligger kvinnesonen ved Adenya hotell. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Kvinnene har et eget, stort areal fullstendig avsondret fra de andre delene av hotellet. Området er skjermet bak høye, hvite seilduker og gjerder i alle retninger, slik at ingen skal kunne se inn: Hverken fra nabostranden, fra havet eller fra toppetasjene i hotellet. Her inne kan kvinnene føle seg trygge på at ingen menn ser dem i bikini.











1 av 4 SOL, SOMMER OG HALAL: I familiebassenget på femstjerners halal-hotellet Wome Deluxe ved Alanya må kvinner iføre seg den heldekkende badedrakten burkini. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Svømte for første gang på ti år

De fleste gjestene er muslimske europeere, blant dem nordmenn. I fjor hadde HalalBooking.com , det største nettstedet for halal-ferier, 250 norske kunder, men forventer en dobling i år.

Hoda al-Zayadi (31) fra Mortensrud i Oslo er på jentetur sammen med sine to små døtre, moren og søsteren på det fem stjerners, «all inclusive» halal-hotellet Wome Deluxe ved Alanya.



1 av 2 NORDMENN PÅ TUR: Apotekteknikeren Hoda al-Zayadi fra Oslo er på sin første halal-ferie. Her sammen med døtrene Jouri (8 md.) og Jennah (4) på halal-hotellet Wome Deluxe. Ingeborg Huse Amundsen/VG

– Vi dro hit fordi vi ville bruke bassenget uten å være tildekket, forklarer al-Zayadi.

31-åringen sier hun elsker å bade, men at hun aldri gjør det hjemme i Norge fordi hun tror alle vi se rart på henne dersom hun bruker burkini.

Men her på halal-hotellet kan hun bade i bikini inne på det avskjermede området for kvinner.

– Før jeg kom hit, hadde jeg ikke svømt på elleve år. Jeg var nervøs for at jeg hadde glemt hvordan man gjør det, men det gikk bra, sier hun.

Så stor er halal-turismen Halal-turismen startet for rundt ti år siden. Markedsstørrelsen for halal-hoteller bare i Tyrkia ligger på opptil 200 millioner dollar.

Konseptet går i korthet ut på: Halal-mat, alkoholforbud og en egen kvinneseksjon med bading og spa. «Kjønnssegregering er nøkkelen til suksess», ifølge Ufuk Secgin i Halalbooking.com.

HalalBooking.com er det største nettstedet for bestilling av halal-vennlig ferier med 250.000 kunder fra 75 land.

To tre halal-gjester er tyskere, briter og tyrkere, men stadig flere kommer fra Gulfen og Nord-Afrika. Skandinaver utgjør åtte prosent av kundene til Halalbooking.com.

Det finnes halal-hoteller i blant annet Tyrkia, Malaysia, Marokko, Emiratene, Tunisia og Indonesia. Kilde: Halalbooking.com, Reuters

Bryr seg ikke om hva andre vil mene

Hun og moren Ibitsam el-Mosa (54), som opprinnelig er fra Irak, sier at de «føler seg hjemme» på halal-hotellet.

«Her kan vi ta av oss sjalet og være fri. Det er fullt fokus på kvinnevelvære her.»



1 av 2 KLESKODER: Plakatene i prøverommet på supermarkedet på Adenya hotell er som en veileder til halal-kleskodene for kvinner: Til venstre er burkini til familiebassenget, til høyre bikini for kvinneavdelingen. Ingeborg Huse Amundsen

al-Zayadi sier hun ikke bryr seg om hva andre måtte mene om en kjønnssegregert ferie.

– For å bli godtatt i Norge, må man liksom rive av seg klærne, spise svin og drikke alkohol. Men faktum er at vi dekker oss til, og her kan vi slappe av.















1 av 6 HIT, MEN IKKE LENGER: Et skilt forteller at denne stranden ved Adenya hotell kun er for menn, kvinner har ikke adgang. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Tjener gode penger på halal

VG besøker to gigantiske halal-hotellkomplekser, Adenya og Wome Deluxe, begge i nærheten av Alanya. Hotellene er fulle til randen med godt over tusen gjester.

– Det bare vokser og vokser. Vi har doblet omsetningen hvert år de siste fem årene. I år forventer vi å tjene 30 millioner dollar (241 millioner kroner journ.anm.), sier Ufuk Secgin, markedssjef i Halalbooking.com.

Mens turismen sviktet Tyrkia stort i 2016 etter terrorangrep og kuppforsøk, doblet antallet halal-gjester seg, ifølge Secgin.

– Våre gjester er mer robuste, de er ikke like lettskremte. Kanskje fordi mange har innvandringsbakgrunn, sier den tysk-tyrkiske markedssjefen.

Secgin forteller at flere hotelleiere i Tyrkia har hoppet på halal-trenden.

– En hotelleier i Manavgat fikk nok av fulle og gale russiske og engelske gjester, og byttet til halal. Nå er det et av de bestselgende hotellene.

Inn i det helligste

På halal-hotellene går de fleste kvinnene med hodeplagg og lange, løstsittende gevanter. På familiestrendene for begge kjønn er det påbudt med burkini, en slags heldekkende badedrakt med hette.

På fellesstranden på Wome Deluxe er VG vitne til en episode der en ung kvinne i vanlig badedrakt uten hijab blir stoppet av sikkerhetsvaktene og bedt om å kle på seg.

«Slikt kan vi ikke akseptere», sier hotelledelsen til VG.



1 av 2 SIKKERHETSSJEKK: De kvinnelige sikkerhetsvaktene sjekker alle bager for mobiler og kamera før inngang til kvinneområdet på Wome Deluxe. Til og med stråhatten til en av gjestene må gjennom røgntenmaskinen. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Men da VG finner veien til «ladies only»-området blir scenen en helt annen.

Først blir vi stoppet av de kvinnelige sikkerhetsvaktene, som tar fra oss mobiltelefon og kamera. Det som skjer i kvinneområdet, forblir i kvinneområdet, er mantraet.

Bak avsperringene åpenbarer de seg: De tildekkede kvinnene fra lobbyen, nå med utslått hår og bikini liggende på solsenger eller plaskende i havet.

Tyrkisk radiopop tyter ut av høyttalerne, barna hyler av glede i sklien (gutter over seks år ikke tillatt!) og stemningen er avslappet.

«Dette er å vise kvinner respekt»

– Du kjenner meg kanskje ikke igjen? spør en dame i svart bikini med mørkt, langt hår.

Fatma Sertdemir (40) fra København er vanskelig å gjenkjenne fra lobbyen uten hijab og briller. Det er syvende gang hun bor på halal-hotell i Tyrkia, denne gangen med ti dansk-tyrkiske slektninger; kvinner, menn og barn.

– Her er det «dejlig» å være dame, hva? utbryter Sertdemir der hun ligger på solsengen i stekende 33 varmegrader.

Nettopp det å ligge slik, er grunnen til at hun valgte halal-ferie.

– Vi er tildekkede muslimer og vi vil ikke vise oss frem. Her kan vi bade og sole oss i bikini siden det ikke er menn til stede. Vi trenger D-vitamin vi også, ler Sertdemir.

– Hva tenker du om at noen kanskje vil mene at halal-reglene er kvinneundertrykkende?

– Tvert imot. Dette er å vise kvinner respekt.



1 av 2 AVKJØLER SEG: De tysk-tyrkiske slektningene Fadime Yildiz (60) (f.v.), Elig Agirman (43) og Yasemin Toprak (34) bader på den lille familiestranden på Adenya hotell. De sier det er varmt å ha på burkini. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Ensomme menn

Men hva med mennene? VG treffer fransk-marokkanske Youssef (33), som ikke vil la seg avbilde, etter en dukkert alene i badebassenget for menn på Adenya hotell. Kona og sønnen (3) er på kvinneseksjonen. Familien sees frokost, lunsj og middag.

– Det er litt synd at jeg ikke kan være sammen med dem. Sønnen min spør meg stadig vekk hvorfor. For kona mi er det bra, fordi hun kan bruke bikini. Men jeg er mye alene, sier han, og legger til at han og kona bytter på å ha barnet.

Venninnene Nessrin Ansari (30) og Safia Ali (33) fra Stockholm er begge småbarnsmødre og gravide, og synes det er deilig med litt egentid når fedrene tar barna.

– Mennene våre kommer hit for vår skyld, sier de, og legger til at det koster: Hver familie betaler 30.000 kroner for ti dager på Adenya hotell.

