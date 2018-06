SAKSØKES: USAs president Donald Trump saksøkes av statsadvokaten i New York. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

New York saksøker Trump for å ha misbrukt sin egen veldedighetsstiftelse

Publisert: 14.06.18 17:26

Delstaten New York saksøker både presidenten og tre av hans barn, for «ulovlige handlinger» i forbindelse med stiftelsen Donald J. Trump Foundation.

Barbara Underwood, statsadvokat i New York, beskylder presidentens stiftelse, Donald J. Trump Foundation, for å bryte loven i forbindelse med deres veldedighetsarbeid i New York.

Hun saksøker dermed både stiftelsen, presidenten og hans tre eldste barn: Ivanka, Eric og Donald Jr. Trump, for det hun kaller «et mønster av ulovlige handlinger», og krever at de skal betale 2,8 millioner dollar.

Ber om at stiftelsen oppløses

Underwood mener Trump gjentatte ganger har misbrukt stiftelsen til å blant annet betale sine forretningskreditorer og for å dekorere en av hans golfklubber.

I tillegg hjalp stiftelsen til, på ulovlig vis, med å støtte republikanernes presidentkampanje ved å samle inn penger på et veldedighetsarrangement på nasjonal TV i januar 2016, heter det i søksmålet.

Der ber Underwood om at en statlig dommer oppløser stiftelsen, og at de resterende pengene, én million dollar, skal gå videre til andre veldedige organisasjoner.

Hun ber også om at Trump bannlyses fra å lede andre non-profitselskaper i New York de neste ti årene.

Trumps tre barn anklages for «vedvarende ulovlig atferd» i stiftelsen, i mer enn ti år.

Underwood er demokrat, og ble innsatt som statsadvokat i mai. Hun er den første kvinnelige statsadvokaten i New York.

Trump: – Heksejakt!

Presidenten lot ikke vente på seg med å svare på anklagene.

Kort tid etter at søksmålet ble kjent, publiserte han en rekke meldinger på Twitter. Han hevder at det aldri har blitt begått noen lovbrudd i forbindelse med stiftelsen.

– Det er trist å komme tilbake fra Singapore til denne heksejakten, skriver han.

– De umoralske New York-demokratene gjør alt de kan for å saksøke meg for en stiftelse som samlet inn over 18 millioner dollar, og som ga mer til veldedighet enn den tok inn.

Han skriver videre at han ikke kommer til å gi seg på denne saken.