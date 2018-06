Konteinerskipet Alexander Maersk utenfor havnebyen Pozzallo på Sicilia i Italia. Foto: Salvatore Cavalli / AP / NTB scanpix

Dansk skip har satt i land over 100 migranter på Sicilia

NTB

Publisert: 26.06.18 07:28

UTENRIKS 2018-06-26T05:28:09Z

Det danske konteinerskipet Alexander Maersk satte natt til tirsdag i land 108 flyktninger og migranter i den sicilianske havnebyen Pozzallo.

– Besetningen har gjort en heroisk innsats de siste dagene og vi er veldig stolte over måten de har håndtert den vanskelige situasjonen på, heter det i en uttalelse fra A.P. Møller- Mærsk .

Konteinerskipet måtte torsdag forrige uke endre kurs etter å ha mottatt et nødanrop fra et ukjent fartøy sent på kvelden. Morgenen etter var 108 migranter reddet og tatt om bord.

Ettersom Italias nye høyrepopulistiske regjering nektet det danske skipet å sette migrantene i land i Italia, ble skipet liggende for anker utenfor Pozzallo i over tre dager.

Mandag kveld opplyste Pozzallos borgermester Roberto Ammatuna at innenriksdepartementet i landet likevel har gitt tillatelse til å sette migrantene i land og klokken 01.20 natt til tirsdag var de i havn.