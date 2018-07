«Død» kvinne funnet levende i likhus-kjølerom

Publisert: 02.07.18 17:45

UTENRIKS 2018-07-02T15:45:55Z

En sør-afrikansk kvinne er innlagt på sykehus etter å ha blitt funnet pustende i kjølerommet på likhuset.

Det skriver flere medier, deriblant BBC .

Den 24. juni var kvinnen blant flere personer involvert i alvorlig bilulykke. Føreren av bilen kvinnen satt i mistet kontrollen, og både hun og to medpassasjerer ble slynget ut av bilen, skriver New York Post .

To personer omkom, og ifølge ambulansepersonell viste heller ikke kvinnen noe «tegn til liv», skriver den sørafrikanske avisen Times Live .

Istedenfor å bli fraktet til sykehuset, ble hun derfor tatt med til likhuset Carletonville i Gauteng-provinsen, hvor hun ble plassert i en av kjølerommene i påvente av obduksjon.

Da en ansatt ved likhuset senere skulle hente ut kvinnen av kjølerommet for en sjekk, var det noe ganske annet enn et lik han fant – kvinnen pustet.

Til BBC forteller en offisiell talsperson for sykehuset at kvinnen nå får behandling ved et sykehus øst i Johannesburg, etter å ha blitt henvist dit av rettsmedisinere.

– Ambulansepersonell er opplært til å bekrefte dødsfall, ikke vi. Du forventer aldri å åpne en fryser og finne noe der i live. Kan du forestille deg hvis vi hadde startet med obduksjonen og drept henne, sier en kilde ved likhuset, ifølge New York Post.

Saken er nå under etterforskning. Kvinnens familie sier de er i sjokk, og krever svar på hvordan dette kunne skje.

– Saken er den av vi trenger svar. Det er alt vi ønsker og vi har ingen klarhet nå, forteller en talsperson for familien til BBC, med et ønske om å være anonym.

Sjef for ambulansetjenesten, Gerrit Bradnick, benekter at hendelsen har skjedd som følge av inkompetanse hos ambulansepersonellet, og forteller at det «ikke er noe bevis for at hans ansatte har forsømt arbeidet sitt».

– Denne damen hadde flere og alvorlige skader, forteller Bradnick, og legger til at hun blant annet hadde skader mot hodet.

Ifølge BBC er ikke dette første gangen noen bli plassert levende på likhuset. I januar i år kom en innsatt i et spansk fengsel til bevissthet bare noen timer før han skulle obduseres. Mannen var bekreftet død av hele tre leger.

Også i Sør-Afrika har dette skjedd tidligere, da en 50-åring for syv år siden våknet opp hylende på et likhus. I 2016 hendte også det samme med et annet trafikkulykke-offer. Personen døde bare noen timer etter at det ble oppdaget at han fortsatt pustet.