SEREMONI: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan inviterte mandag til seremoni for å markere hans egen president-innsettelse. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Erdogan lover et sterkere Tyrkia: – En ny æra

Nilas Johnsen

Publisert: 09.07.18 20:28 Oppdatert: 09.07.18 20:45

UTENRIKS 2018-07-09T18:28:01Z

ANKARA (VG) Til applaus fra flere tusen gjester, lot president Recep Tayyip Erdogan (64) seg hylle i sitt overdådige palass.

Tyrkias sterke mann var kledd i sort dress og mørkerødt silkeslips, og kona Emine var kledd i hvit og sort drakt med hvitt hodeplagg og perlekjede, da de ankom i en sort limousin overstrødd med røde roser.

– Vi forlater nå et system som har kostet landet dyrt grunnet det politiske, sosiale og økonomiske kaoset det har skapt, sa Erdogan i sin tale, med henvisning til innføringen av det nye presidentsystemet som gir ham selv mer makt.

Erdogan lovet også at dette var starten på «en ny æra for Tyrkia», der han skulle gjøre Tyrkia sterkere.

Etter en omstridt seier i valget 24. juni ble Erdogan innsatt som Tyrkias mektigste president siden republikkens grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk.

Ved siden av et enormt banner av den strengt sekulære landsfaderen, som ville fjerne islam fra det tyrkiske samfunnet, holdt Erdogan en tale spekket med religiøse henvisninger. Seremonien ble avsluttet med bønn og islamske sanger.

Tre tusen gjester var invitert, men rundt en fjerdedel av stolene ble stående tomme. Seremonien ble holdt på plassen foran det enorme tyrkiske presidentpalasset.

Palasset er 30 ganger større enn Det hvite hus i Washington, kostet fem milliarder kroner å bygge, og har en bunker som kan motstå et atomangrep.

Hit inviterte Erdogan til innsettelsesseremoni for seg selv.

Under et kort regnskyll i forkant av seremonien, da de som hadde møtt opp tidlig trakk inn under tak, fikk VG komme inn i palassets velkomsthall.

Der tillot tålmodige vakter at det i noen minutter ble kø for å ta bilde av seg selv foran Erdogans berømte trapp, bygd av grønn marmor med gullbelagt gelender.

På utsiden var gårdsplassen full av VIP-gjester fra Erdogans parti AKP. Blant dem Leyla Sahin Usta, parlamentariker fra Tyrkias mest konservative by, Konya.

– Dette er en stolt dag for Tyrkia, med et nytt styresystem og en ny president, sier Usta til VG.

– Men Erdogan har jo styrt siden 2003 som statsminister, og som president siden 2014. Hva er nytt?

– Det gamle parlamentssystemet var komplisert og lite effektivt. Vi mener det er mer demokratisk med en sterk leder valgt direkte av folket.

Usta mener at en av de viktigste politiske endringene under Erdogan er at kvinner med islamsk hodeplagg, som henne selv, kan delta i politikk- og samfunnsliv.

– Da jeg var medisinstudent i 1989 ble jeg nødt til å si fra meg min plass ved universitetet fordi jeg bruker hodeplagg. Jeg måtte flytte til Østerrike for å fullføre mine studier. Før ble tyrkiske kvinner dømt på hva vi hadde på hodet, ikke hva vi har inni hodet, mener den tyrkiske parlamentarikeren.

President Erdogans mangeårige rådgiver, tidligere utdanningsminister Nabi Avci, tok seg også tid til å hilse på VG på vei ut.

– Dette er begynnelsen på en ny æra for Tyrkia og for hele Midtøsten, sier AKP-tungvekteren.

– Mener du at Tyrkia skal ta en mer aktiv rolle i sine naboland?

– Vent og se! Hele Midtøsten har så mange konflikter. Vi ber for at dette endrer demokratiet i regionen.

Vestlige statsledere glimret med sitt fravær, under Erdogans store dag.

Statsoverhodene som var til stede var presidentene fra Bulgaria, Georgia, Ukraina, Makedonia, Moldova, Pakistan, Bosnia, Kosovo, Kirgisistan, Guinea, Somalia, Mauritania, Den tyrkiske republikken Nord-Kypros, Kasakhstan og statsministeren fra Ungarn, Albania, de palestinske selvstyremyndighetene, og Senegal.

Også Russlands statsminister Dimitrij Medvedev var til stede.

Erdogan har nå all utøvende makt i sine hender. Han kan legge frem lovforslag til et parlament der hans parti og dets nasjonalistiske alliansepartner har flertall. Og han kan utnevne landets viktigste dommere.

Europarådet har fastslått at hans enorme makt er i strid med maktfordelingsprinsippet , uten at tyrkiske myndigheter har latt seg påvirke av det.

Erdogan har styrt ved dekret siden det mislykkede kuppforsøket for snart to år siden . Unntakstilstanden skal trolig løftes snart, og noe av det siste Erdogan gjorde før innsettelsesseremonien var å sparke 18.500 offentlige ansatte. Over 150.000 er blitt fjernet fra sine jobber og nær 80.000 er fengslet etter en voldsom utrenskning iverksatt av Erdogan.