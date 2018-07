STØRSTE LUFTANGREP: To ungdommer er drep i det største luftangrepet på Gaza siden 2014. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

To ungdommer drept i israelsk luftangrep

Publisert: 14.07.18 23:11

Minst to ungdommer er lørdag blitt drep i Israels største luftangrep mot Gaza siden 2014.

Det melder Al-Jazeera lørdag kveld. Israel sendte en rekke raketter over Gaza City, ifølge helsemyndighetene. Det Israelske militæret gjennomførte et titalls luftangrep i Gaza. Hamas svarte med et titalls raketter.

En gutt på 15 år og en gutt på 16 døde i angrepet. I tillegg er flere skadet.

Ifølge øyevitner traff rakettene et tomt bygg i byen. Ungdommene skal ha vært tilfeldig forbipasserende, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Al-Jazeera skriver at guttene skal ha lekt på taket til bygningen som var målet for luftangrepet.

Luftangrepet fant sted i al-Kutaiba, et område i Vest-Gaza. Øyevitner forteller at området ligger i nærheten av en park, som ofte blir besøkt av familier.

I en Twitter-melding bekrefter det Israelske luftforsvaret luftangrepet på Gaza.

Luftangrepet skjer bare timer etter en 15 år gammel palestinsk gutt ble skutt og drept under «Great Return March»- demonstrasjoner ved grensen til Israel.

«Great return March» har pågått i flere måneder. Palestinske flyktninger krever å få komme tilbake til sine hjem.

Siden demonstrasjonene startet 30. mars, er 140 palestinere blitt drept og flere enn 160 000 såret, ifølge Al-Jazeera.