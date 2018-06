BLE FUNNET DØD: Den fire år gamle gutten som ble funnet skylt opp på stranden i Texas i fjor har blitt identifisert som Jayden Alexander Lopez. Foto: Jennifer Reynolds / TT NYHETSBYRÅN

«Lille Jacob» identifisert etter åtte måneder – moren siktet

Publisert: 21.06.18 17:21

Amerikanske myndigheter har endelig identifisert liket til en fireåring som ble skylt opp på land i Texas i fjor. Nå er moren og hennes kjæreste arrestert.

Onsdag opplyste politiet i Galveston i Texas at fireåringens mor og hennes kjæreste er siktet for å ha tuklet med, eller fabrikkert, fysiske beviser tilknyttet guttens død.

– Vi tror at de var til stede da gutten døde, og at de dumpet liket, sa politiet under pressekonferansen.

De to kvinnene, som er henholdsvis 34 og 31 år gamle, sitter nå i politiets varetekt.

Politiet har foreløpig ikke gått ut med opplysninger om hvordan gutten døde, men de etterforsker nå om moren var innblandet, skriver AP .

De ville ikke kommentere om hvorvidt moren hadde innrømmet skyld.

Ingen meldte gutten savnet

Det var i oktober i fjor at den døde gutten ble funnet naken i vannkanten på en strand av forbipasserende. Kroppen hans viste tegn på mishandling, noe som fikk politiet til å mistenke at han ikke hadde druknet.

Obduksjonen viste at han hadde ligget i vannet mellom tolv og 48 timer da han ble funnet, skriver NBC .

Politiet slet lenge med å finne ut hvem han var – og han fikk kallenavnet «Little Jacob».

Etter å ha gått ut med skissetegninger av gutten uten hell, publiserte etterforskerne et bilde av den døde guttens ansikt tidligere i år, i håp om at noen skulle kjenne han igjen.

Nå, åtte måneder senere, har politiet endelig identifisert ham som fire år gamle Jayden Alexander Lopez fra Houston, etter tips fra publikum.

– Ingen meldte Jayden savnet. Ingen lette etter ham. Vi måtte være hans advokater, uttalte FBI-agent Bryan Gaines under pressekonferansen onsdag.