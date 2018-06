Narkobeslag på nesten to tonn i seilbåt ved Kanariøyene

Publisert: 24.06.18 19:45

I skjulte rom i seilbåten «Pepper Sauce» fant spansk politi 1850 kilo kokain.

Båten befant seg drøyt 450 kilometer vest for Kanariøyene da politiet aksjonerte natt til onsdag, skriver spansk politi i en pressemelding .

Alle de tre om bord er pågrepet. Det dreier seg om en britisk statsborger og to franskmenn. Den rundt 12 meter lange seilbåten seilte under britisk flagg.

Saken er omtalt i Canarijournalen, som skriver at kokainen har en verdi på rundt 65 millioner euro, eller i overkant av 610 millioner kroner.

Fritidsbåt-nettverk

Føderalt politi og skattemyndighetene i Spania satt i gang Operasjon GRU i 2015 for å kartlegge aktivitetene til et nettverk de mente brukte fritidsbåter til smugling. Britiske myndigheter og det spanske forsvaret ble innlemmet i operasjonen.

De konkluderte med nettverket spesialiserte seg på å smugle narkotika i seilbåter som enten fraktet det rett til spanske havner eller overførte lasten til andre fartøyer som fikk det i land i Spania.

Narkotikaen ble deretter lagret på land, før den ble solgt på det svarte markedet.

Fartøy på vei fra Sør-Amerika

GRU mistenkte at et fartøy på vei fra Suriname i Sør-Amerika fraktet et parti narkotika som det trolig hadde overført til en seilbåt 550 kilometer fra Kanariøyene. Seilbåten holdt kurs mot øygruppen.

I de tidlige morgentimer 20. juni aksjonerte patruljebåten «Petrel» mot seilbåten «Pepper Sauce», etter at luftforsvaret hadde lokalisert båten.

Etter at de nødvendige tillatelser kom på plass, ble «Pepper Sauce» slept inn til land av «Petrel» og ankom havnen i Las Palmas søndag morgen.