Stormy Daniels-advokat om USAs nye grensepraksis: – Ondskap av episke dimensjoner

MCALLEN, TEXAS (VG) Han har blitt kjent som advokaten til pornostjernen som angivelig hadde et seksuelt forhold til president Donald Trump. Nå representerer Michael Avenatti over 50 mødre som har blitt fratatt sine barn på grensen til USA.

– Jeg er her fordi disse folkene trenger hjelp. De trenger juridisk hjelp, men de trenger også hjelp til å skaffe medieoppmerksomhet rundt denne saken. De trenger det desperat, for dette er en krise, svarer Avenatti på spørsmål fra VG om hvorfor han har engasjert seg i immigrasjonsdebatten som nå herjer USA .

De siste månedene har han blitt et kjent advokat-navn i USA, fordi han representerer pornostjernen Stormy Daniels, som altså hevder hun for flere år siden hadde et seksuelt forhold til Donald Trump, mens han var gift med sin nåværende kone. Trump har nektet for dette, men har innrømmet at Daniels fikk betalt penger for ikke å uttale seg til media.

– Vanskeligste dagen i min karriere

VG møtte Avenatti i McAllen i Texas, like ved grensen til Mexico, sammen med flere andre medier tirsdag kveld lokal tid. Da har han brukt dagen til å besøke et titalls av de rundt 50 mødrene han nå representerer i en interneringsleir i Laredo, to og en halvtime nordvest fra McAllen.

FAKTA OM USAs NYE GRENSEPRAKSIS * President Donald Trump har innført strengere kontroll ved USAs grense mot Mexico. * Justisminister Jeff Sessions kunngjorde i april at migranter som forsøker å ta seg ulovlig over grensa, vil bli behandlet som kriminelle, pågrepet og internert. * Tusenvis av migranter er siden internert, og over 2.000 barn er tatt fra foreldrene og satt i egne interneringsleirer. * Praksisen med å tvangsskille barna fra foreldrene har høstet sterk kritikk fra kirkesamfunn, menneskerettighetsgrupper og både demokratisk og republikansk hold. * Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kaller atskillelsen av barn og foreldre «barbarisk». * USAs tidligere førstedame Laura Bush stempler i et innlegg i Washington Post Trumps politikk som «grusom og umoralsk». * Tre andre tidligere førstedamer, Eleanor Rosalynn Carter, Hillary Clinton og Michelle Obama, fordømmer også slik behandling av barn. * FN kritiserer også praksisen og anklager amerikanske myndigheter for å bryte menneskerettighetene. (NTB)

– De fleste av dem aner ikke hvor barna deres er, eller om de kommer til å se dem igjen. De er veldig urolige for det. Flere av dem gråt ukontrollerbart. Jeg har hatt mange tøffe dager som advokat og møtt mange skjebner, men dette var den vanskeligste dagen i min karriere. Kanskje den verste i mitt liv, sier advokaten, som hevder at mange av kvinnene ble løyet til, og ikke var klar over at barna ble tatt fra dem.

Blant annet forteller han om en kvinne, som sammen med sin sønn skal ha flyktet fra gjengkriminalitet i Honduras, som sier at de som jobbet på mottakssenteret hun ble tatt med på fortalte henne at de skulle gi sønnen en dusj da de hentet ham. Hun skal ha trodd at sønnen skulle komme tilbake etterpå. Hun skal ikke ha sett seksåringen siden.

– Dette er ondskap av episke proporsjoner. Slikt som dette bør ikke skje i USA, eller noe annet sted. Å ta ungene fra mødrene på en slik måte er grusomt. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå på amerikansk jord og lytte til den ene moren etter den andre fortelle slike sjokkerende historier, sier Avenatti, som opplyser at han jobber gratis for disse mødrene og deres barn.

Utfordrer Trump

Når VG spør ham hva han ønsker å si til president Trump er advokaten klar og tydelig i sitt svar:

– Dersom du skal lage en politikk som ødelegger så mange familier som dette da bør du ha baller nok til å komme ned hit til Texas og møte noen av disse mødrene. Og har du ikke motet til det, så kan du sitte i elfenbenstårnet ditt i Washington, D.C., få fingeren ut og endre denne politikken. Punktum!

– Du representerer Stormy Daniels, og har en sak mot Trump. Dette som skjer her på grensen gi ham mye negativ oppmerksomhet. Har du en interesse i å bidra til det?

– Nei, jeg har en interesse i rettferdighet. Det er grunnen til at jeg er her, svarer han.

Avenatti er provosert over å høre at presidenten og andre i Trumps administrasjon hevder at de bare føler lovene.

– Det er fullstendig bullshit. Jeg har ikke noen annen måte å si det på. De skylder denne politikken på andre, men den er deres. Den kan endres av presidenten med en enkel signatur. Han nekter å gjøre det av politiske grunner. Det er vemmelig. Du bruker ikke barn i et politisk spill. Punktum. Historien vil vise at han har gått for langt nå. Det er hva som skjer når du blir arrogant.

2300 barn

Tirsdag oppsøkte VG interneringsleiren i McAllen, hvor det i helgen kom ut bilder fra som viste immigranter som satt i det som minnet om store gitterbur. Ingen medier slapp inn dit tirsdag. Bildene har skapt reaksjoner i USA.

Det samme har den nye nulltolleranse-praksisen Trump-administrasjonen i april innførte mot personer som tar seg ulovlig over grensen. Den fører til at voksne som blir tatt umiddelbart blir satt i fengsel, og dermed separert fra barna sine, fordi barn ikke kan settes i fengsel.

Så langt skal rundt 2300 barn, over 100 av dem under fire år gamle, ha blitt satt i interneringsleirer etter å ha blitt tatt med tvang fra foreldrene sine.

Trump hevder altså at de bare følger lovverket, og legger skylden på Demokratene, fordi de ikke vil samarbeide om en ny immigrasjonslov, som blant annet innebærer å bygge Trumps mye omtalte mur mot Mexico. Demokratene og en rekke kritikere, inkludert fra Trumps eget parti, mener derimot at dette enkelt kan avsluttes av Trump selv. Lovverket har vært likt over langt tid, men det er først nå nylig praksisen med å sette foreldre i varetekt og ta fra dem barna har startet.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein sluttet kaller behandlingen av barna for mishandling.