TREKKER RØR: Oksygennivået har sunket dramatisk inne i grotten der guttene oppholder seg. Nå trekkes det kilometervis med rør gjennom gangene for å kunne pumpe inn luft. Foto: Thai Navy Seal

Grottedramaet i Thailand: Vil pumpe oksygen inn til guttene

Anne Stine Sæther

Georg Mevold

Publisert: 06.07.18 11:05

UTENRIKS 2018-07-06T09:13:33Z

MAE SAI (VG) Oksygennivået i grotten der barna oppholder seg, har sunket til 15 prosent. – Det er menneskets smerteterskel, sier grottedykker og brannmann Ronny Arnesen.

Redningsledelsen sier nå at barna kan måtte bli i grotten til regntiden er over. Derfor legges det rør gjennom gangene i fjellet for å tilføre luft.

Oksygennivået har sunket fra 21 prosent til 15 prosent i grotteområdet der de 12 fotballguttene og treneren oppholder seg. Derfor er tilførsel av luft topp prioritet for redningsmannskapene.

– 15 prosent er menneskets smerteterskel. Når oksygennivået er så lavt, sløves du. Evnen til å tenke klart svekkes. I verste fall kan det være dødelig, sier brannmann og grottedykker Ronny Arnesen til VG.

På et pressemøte fredag morgen sa det thailandske forsvarets talsmann Chalongchai Chaiyakham at oksygentilførsel i grotten har topp prioritet. Siden guttene og treneren ble funnet natt til mandag, har det vært så stor aktivitet i grotten at det tærer på oksygennivået. Luften, som er i grotten langt inne i fjellet, brukes opp av alle menneskene som er engasjert i redningsaksjonen.

Legger kilometer med rør

Arbeidet med å legge rør for lufttilførsel startet torsdag og fortsetter med full innsats i dag. Fredag morgen var det lagt 1,5 kilometer rør inn i fjellet. Fortsatt skal 1,7 kilometer med rør bæres inn og monteres før luft kan pumpes inn.

Det er mellom 3,5 og 4 kilometer fra grotteinngangen og inn til platået der guttene har søkt tilflukt. Alt som skal inn dit må bæres av mennesker.

– Det er en helvetes jobb, sier marinejeger kommandører Arpakorn Yookongkaew til The Guardian.

Ronny Arnesen sier at i den situasjonen guttene og treneren er i, kan sløvheten slå positivt ut.

– Med lite oksygen, blir du rolig og mer apatisk. Men lite oksygen over tid er ikke bra for den menneskelige organismen, sier den svært erfarne grottedykkeren.

Han deltok da omkomne finske grottedykkere skulle hentes ut av Pluragrotten i Nordland i 2014. Da dykket han sammen med Rick Stanton og John Levaenthen, de to britene som fant guttene og treneren mandag.

– Du bytter ut livgivende gass med co₂, kroppen eksos som du ikke trenger. Tenk deg at du trekker en pose over hodet og puster. Da bruker du opp oksygen og produserer CO₂. Det er i verste fall dødelig. I miljøer med lite oksygen, er det viktig å ta det veldig rolig og slappe av, sier Arnesen.

Illustrert Vitenskap skriver at hvis oksygeninnholdet i luften faller fra de vanlige 21 prosent til rundt 14 prosent , kan det lave innholdet være skadelig for mennesker. Går oksygennivået helt ned til rundt ti prosent, kan det være livsfarlig.