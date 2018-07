MØTES: 16. juli er det duket for toppmøte mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump. Foto: Carlos Barria / X90035

Trump møter Putin: Her er flokene de må løse

BRUSSEL (VG) Til tross for et anspent forhold mellom Russland og USA skal lederne for de to stormaktene møtes i midten av Juli. Ifølge Trump skal de to diskutere blant annet Syria og Ukraina.

Kun fire dager etter det planlagte NATO-møtet i Brussel 12. juli skal Donald Trump ha et møte med Vladimir Putin . Møtet vil finne sted i Helsingfors i Finland.

– Det å komme godt overens med Russland og Kina og med alle er en veldig god ting, uttalte Trump onsdag.

Ifølge en offisiell uttalelse kommer også forholdet mellom de to landene til å være et sentralt tema under møtet. Putins pressetalsmann Dmitrji Peskov skal ha sagt at forholdet mellom de to landene befinner seg i en trist tilstand.

– Russland trodde forholdet til USA skulle bli bedre etter at Trump kom til makten. Da han under valgkampen gå uttrykk for at han ville prioritere å jobbe for et bedre forhold dem imellom. Det har ikke skjedd, snarere tvert imot, sier Russland-forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Dette er noen av temaene som skaper gnisninger:

Ukraina

– Man sier ofte at når man har nådd bunnen, så kan det bare gå oppover. Slik vil jeg også beskrive forholdet mellom de to landene. Viktige temaer på møtet kommer til å være situasjonen i Ukraina, Syria og Midtøsten generelt, sier Godzimirski.

Etter at Russland i 2014 annekterte Krim-halvøya iverksatte både USA og EU økonomiske sanksjoner mot Russland.

Disse sanksjonene ble trappet opp etter at et passasjerfly fra Malaysia Airlines ble skutt ned over det opprørskontrollerte byen Donetsk i Øst-Ukraina. Mistanken var at prorussiske separatister sto bak.

Syria

I tiden siden Trump ble president kan deler av det anstrengte forholdet mellom Russland og USA kan skyldes på situasjonen i Syria. Vladimir Putin og Syrias president Bashar al-Assad er nære allierte, og Russland har vært en av det syriske regimets viktigste støttespillere i den syriske borgerkrigen.

USA har på sin side vært mer skeptiske til Assad. Tidligere i år utførte angivelig det syriske regimet et giftgassangrep mot Douma i det da opprørsstyrte Øst-Ghouta. Dette førte til at USA ledet et angrep mot Syria i april i år. Russland og Syria på sin side nekter for at et angrep har funnet sted.

I tillegg varslet USA nye sanksjoner, rettet mot russiske selskaper som forsyner Assad-regimet i Damaskus. Disse har imidlertid ikke blitt innført.

Styrking av NATO

Et annet eksempel på den anspente stemningen mellom Russland og USA er Trumps oppfordring til Norge om å styrke pengebruken til forsvaret. I et brev sendt fra Trump til Erna Solberg tidligere denne måneden legger han vekt på at Norge er det « det eneste av NATO-landene som grenser mot Russland, som mangler en troverdig plan for å bruke to prosent av BNP på forsvar».

I januar 2017 ble amerikanske marinesoldater stasjonert på Værnes i Norge for militær trening. Dette falt ikke i god jord hos Russland, som mente at Norge med dette testet forholdet til Russland og forverret sikkerheten i Europa.

Dette temaet tror Svein Melby, forsker ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets høgskole, kan bli viktig i møtet.

– Trump har vært sterkt kritisk til grunnleggende kollektive institusjoner siden han mener USA bærer den største byrden. Det er i Russlands interesse å prøve å svekke forholdet mellom USA og EU og USAs forhold til NATO, sier han til VG.

Valginnblanding

Et tredje moment er den påståtte russiske innblandingen i det amerikanske valget.

Helt siden Trump ble valgt til president i USA har det versert påstander om at Russiske myndigheter forsøke å påvirke det amerikanske valget . Trump har flere ganger avvist disse påstandene.

– Russland fortsetter å si at de ikke hadde noe å gjøre med valget, skrev presidenten på Twitter så sent som onsdag.

I den amerikanske kongressen er det imidlertid bred konsensus om at Russland forsøkte å påvirke valget.

Utviste diplomater

Etter at den russiske avhopperen Sergej Skripal ble forgiftet med nervegiften Novitsjok i England tidligere i år, konkluderte Storbritannias statsminister Theresa May at det høyst sannsynlig var Russland som sto bak.

Dette førte til at 26 land valgte å utvise russiske diplomater. Blant dem var USA som utviste 60 stykker.

Russland nektet for at de hadde noe med angrepet på den tidligere spionen å gjøre, og svarte med å utvise tilsvarende mange amerikanske diplomater fra Russland.

Stoltenberg: – Veldig gledelig

– Dette blir et viktig møte der det legges grunnlag for et bedre forhold mellom Russland og USA og dermed mellom NATO og Russland, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg til VG.

Han er positivt innstilt til at de to skal treffes i Finland.

– Det er veldig gledelig, sier den tidligere norske statsministeren.

Også Forsvarsforsker Melby er optimistisk i forkant av møtet.

– Det er positiv at USA og Russland møtes til dialog. Ingen av partene har jo interesse av en ytterligere tilspissing, sier han.