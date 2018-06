Antatt gjerningsmann skutt og drept etter skyteepisode på festival i USA

Toini Thanem

NTB

Publisert: 17.06.18 14:46 Oppdatert: 17.06.18 15:00

UTENRIKS 2018-06-17T12:46:44Z

20 personer er såret, blant dem 16 av skudd, under en festival i den amerikanske delstaten New Jersey. En antatt gjerningsmann er skutt og drept.

To personer er mistenkt for å ha åpnet ild under festivalen. Den ene av de mistenkte, en 33 år gammel mann, ble skutt og drept, opplyste påtaleansvarlig Angelo Onofri i Mercer County søndag.

Den andre mistenkte er i politiets varetekt.

13-åring kritisk skadet

Livredde festivaldeltagere løp for livet da skuddene ble avfyrt rundt 02:45 lokal tid, skriver Mirror .

Øyenvitner forteller til at avisen at politifolk som ikke var på jobb, men som befant seg i nærheten, begynte og skyte tilbake mot de antatte gjerningsmennene, som da forsøkte å flykte.

Fire av de sårede, som ikke ble truffet av skudd, fikk kritiske skader. Politiet har ikke opplyst hvordan de ble såret.

Ifølge Onofri er en av de mest kritisk skadede en 13 år gammel gutt.

Skytingen fant sted på festivalen Art All Night – en festival der det ble vist fram kunst, mat og lokalmusikk og som pågikk hele lørdag kveld og natt til søndag i Trenton i New Jersey.

Rundt 1.000 personer var på stedet da skytingen oppsto. Det brøt ut panikk, og folk tråkket hverandre ned for å komme seg unna.