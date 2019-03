VÅPENMILLIONÆR: David Tipple sa at han i likhet med alle innbyggerne i Christchurch var i sjokk over det som har skjedd, men han ønsket ikke å gå inn i en diskusjon om strengere våpenlovgining. Foto: Terje Bringedal, VG

Han solgte fire våpen til terroristen: Tar ikke noe ansvar

CHRISTCHURCH (VG) Våpenmillionær David Tipple ble i 2002 arrestert da han landet på flyplassen i Los Angeles med 24 pistoler og 340 runder ammunisjon i bagasjen. Nå bekrefter han å ha solgt fire våpen til massedrapsmannen i Christchurch.

22. februar 2011 var inntil sist fredag omtalt som New Zealands «mørkeste dag».

Det var tirsdag og klokken nærmet seg 13.00. Noen kilometer øst for Christchurch åpnet jorden seg med et buldrende brak. Gravsteiner sprakk og gamle kirkebygg falt sammen. I sentrum, noen kilometer vestover, døde 185 mennesker. Et kraftig jordskjelv hadde rammet byen på landets sørligste øy.

På de samme grønne jordvollene i Bromley ble jorden nok en gang åpnet i dag. Nå for å ta imot flere av de som ble drept da 28 år gamle Brenton Terrant fredag gikk inn i to moskeer, og skjøt 50 mennesker mens han streamet det direkte på Facebook.

Den nye «mørkeste dagen» på New Zealand, ifølge statsminister Jacinda Ardern.

På den muslimske delen av gravplassen har det vært mye aktivitet de siste dagene. Langs de foliedekkede gjerdene står tungt bevæpnede politimenn.

arrow-right expand-left MUSLIMSK TRADISJON: Flere imamer var på plass på stedet der flere av terrorofrene i Christchurch skal gravlegges de neste dagene.

Graver store hull

På den andre siden kan man se gravemaskiner ved store hull i bakken. Grøntområdet ved Memorial Park Cemetery som nå skal bli et muslimsk gravsted ser ut som en byggeplass.

Sammen med flere politimenn og begravelsebyråansatte står det imamer. De skal påse at gravene blir laget slik at de dødes hoder vender mot Mekka.

Her skal barn gravlegges. Mødre. Fedre. Og besteforeldre.

Og barn, mødre, fedre og besteforeldre skal gå inn sammen med dem for å ta farvel for siste gang.

KONTROVERSIELL: Her er David Tripple avbildet i 2014 i en av butikkene sine i forbindelse med at han hadde en disputt med landets tollmyndigheter om våpen han hadde importert fra Europa. Foto: Stuff

Solgte fire våpen

Samme morgen et annet sted i byen har eieren av våpenbutikken Gun City kalt inn til pressekonferanse. David Tippler markedsfører butikken som verdens største, og inntil nylig var han avbildet med selveste Mikhail Kalashnikov, som blant annet ga verden AK47, på butikkens nettsider.

Tippler, som har solgt våpen i over 40 år, har lenge vært en kontroversiell person på New Zealand.

– Jeg har informert politiet om at Gun City har solgt fire Kategori A-våpen og ammunisjon til den antatte skytteren, opplyste Tippler i et dokument som ble delt ut på pressekonferansen VG var til stede på.

Han understreker at han ikke kjenner igjen det automatiske våpenet som dukker opp i den mye omtalte videoen med drapsmannen. Og at han ikke har noen planer om delta i noen våpendebatt.

– Jeg har sett videoen og det er ikke et våpen vi har solgt til ham.

Tippler understreker at han tar avstand fra fredagens hendelser og sier at både han og hans ansatte er i sjokk.

Tar ikke ansvar

De siste dagene har lokale medier meldt at våpensalget har skutt i været som en følge av frykt for strengere lovgivning. Dette avviste han kontant.

– Det har vært mye snakk om panikkshopping i butikken vår. Det er løgn!

– Tar du noe som helst ansvar for det som har skjedd?

– Nei

– Kommer du til å stenge butikken din her i Christchurch hvis de pårørende ber deg gjøre det?

– Nei

VG var innom gigantbutikken hans utenfor sentrum litt senere på dagen. Der fikk vi beskjed om at salget var helt normalt.

– Her er alt som vanlig, sier en ansatt som inviterer oss inn hvis vi legger fra oss kamera og mobiltelefon.

Newzealenderen har også fått hard kritikk for virksomheten sin tidligere. Blant annet da det kom frem at mannen bak Aramoana-massakren på New Zealand i 1990, da 13 mennesker ble drept, hadde kjøpt ammunisjonen på Gun City.

Foto: Terje Bringedal

Oppfordrer til å levere inn våpen

Philip Alpers i GunPolicy.org hevder i New York Times at New Zealand er nærmest det eneste i landet i verden sammen med USA der 96 prosent av alle landets våpen ikke er registrert.

Allerede lørdag morgen sa statsminister Jacinda Ardern at landets våpenlover må endres omgående.

Mandag gjentok hun beskjeden etter å ha diskutert dette med sin regjering.

– I løpet av de neste ti dagene etter denne forferdelige terrorhandlingen skal vi presentere lovendringer, som jeg tror vil gjøre samfunnet vårt tryggere.

Samtidig oppfordret hun folk til å levere inn våpen, og hevdet at det var folk som allerede hadde gjort dette de siste dagene

En tydelig irritert David Tipple avbrøt til slutt pressemøtet og gjentok for siste gang:

– Jeg svarer ikke på spørsmål om våpendebatten. Det skal jeg gjøre senere. Først skal jeg snakke med statsministeren i Wellington.

VG I NEW ZEALAND: Journalist Erlend Fernandez Stedding og fotograf Terje Bringedal. Foto: Bringedal, Terje