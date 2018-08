PROTESTER: En indisk aktivist demonstrerer i forbindelse med overgrepene på barnehjemmet i Muzaffarpur, en by øst i India. Foto: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Al Jazeera: Voldtektsskandale på barnehjem i India

Publisert: 02.08.18 15:11

UTENRIKS 2018-08-02T13:11:45Z

34 barn skal ha blitt utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep på et hjem for jenter i Bihar, India. Det yngste offeret skal være en syv år gammel jente.

Det er barnehjemmet Seva Sankalp Samiti i byen Muzaffarpur som nå er i politiets søkelys. Hjemmet huset 44 jenter, hvorav minst 34 skal ha blitt utsatt for voldtekt, skriver Al Jazeera.

Jentene skal ha blitt undersøkt av leger som bekrefter overgrepene. Jentene har avgitt vitneutsagn til en egen, indisk domstol som jobber for beskyttelse av barn mot seksuelle forbrytelser, ifølge Al Jazeera.

Flere siktede i barnevernet

10 personer er nå siktet i saken, og lederen for barnehjemmet er hovedmistenkt for å ha ledet mishandlingene og overgrepene i flere år. Ifølge avisen jobber flere av de siktede i velferd- og barnevernsystemet.

India Today skriver at den siktede lederen eier flere barnehjem, og at elleve jenter fra det andre barnehjemmet er meldt savnet. Det er opprettet sak mot eieren i forbindelse med dette, opplyser politiet til avisen.

Nasjonalt sinne og frustrasjon

Barnehjemmet var offentlig drevet, men utover den vanlige kriminaletterforskningen vil ikke fylket Bihar gå videre med en større gransking av saken, skriver Hindustan Times.

Opposisjonen og aktivister anklager regjeringen for å beskytte de siktede. Saken har skapt demonstrasjoner og sinne over hele landet.

– Vi skal sørge for at de lider, de som fikk oss til å lide

En representant for Kvinnekommisjonen i Bihar forteller at flere av jentene skadet seg selv i frustrasjon under oppholdet på barnehjemmet.

– De fortalte meg skrekkhistoriene. Dette er en grusom tragedie. Jentene sa til meg: «Vi skal ta utdannelse, vi skal bli politi, høyrankede offiserer og vi skal sørge for at de lider, de som fikk oss til å lide», forteller Dilmani Mishra, leder for Kvinnekommisjonen i Bihar til Al Jazeera.

Voldtekt av barn under 12 år kan nå bli straffet med døden, etter lovendringer i april om seksuelt misbruk av barn, ifølge India Today.