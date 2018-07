VÅPENGLAD: Marija Butina var aktiv i amerikanske våpenmiljøer. Foto: PRIVAT

Russland starter Twitter-kampanje for spionmistenkt kvinne

Publisert: 20.07.18 23:03

Utenriksdepartementet i Russland har satt i gang en Twitter-kampanje for Marija Butina.

Russland har startet en aksjon på sosiale medier for den spionmistenkte russeren Marija Butina.

Det russiske utenriksdepartementet har oppdatert sitt profilbilde med et portrett av Butina og emneknaggen «FreeMariaButina.

«I forbindelse med arrestasjonen av den russiske statsborgeren Marija Butina i USA, starter vi en flash mob for å støtte henne. Bytt profilbildet ditt til et bilde av Marija», skriver utenriksdepartementet på sin russiske Twitter-konto .

I en annen uttalelse fra Utenriksdepartementet blir FBI beskyldt for å bidra til antirussisk hysteri.

Butina ble arrestert 15. juli av FBI, mistenkt for å ta del i hemmelige operasjoner for å påvirke amerikansk politikk. Torsdag vedtok en domstol å varetektsfengsle henne.

«Det er stor risiko for at Marija Butina rømmer, basert på anklagenes natur, hennes forhistorie med tilslørt opptreden, straffen hun risikerer, de sterke bevisene mot henne, hennes internasjonale forbindelser og hennes mangel på reelle bånd til USA», skrev FBI i sin argumentasjon for å holde henne i varetekt .

Butina nekter straffskyld.

– Konfronterende stil

De fleste land protesterer når en av dets statsborgere blir anklaget for spionasje. Det er en forbrytelse som sjelden blir innrømmet, uansett hvor gode bevis som finnes.

Derimot er det mindre vanlig at nasjoner aktivt krever å få sine spionmistenkte landsmenn sluppet fri. Men Russlands utenriksdepartement har trappet opp tilstedeværelsen i sosiale medier de siste årene, og bruker Facebook og Twitter aktivt, ofte i en stil som ikke er vanlig å bruke i diplomatiet.

– Russland har en veldig konfronterende tone. Det insinueres ting hele tiden, og det er lite ordentlige argumenter og resonnementer, sa instituttdirektør ved Nova Iver Neumann i et intervju med VG tidligere i år .

Våpenlobbyist

FBI mener å kunne dokumentere at Butina hadde kontakt med en FSB-offiser ved den russiske ambassaden i Washington. Hun skal også ha tilbudt sex med en mann for å få innpass i en interesseorganisasjon.

FBI har ikke gitt informasjon om hvilken interesseorganisasjon det er snakk om, men Butina skal ha deltatt på arrangementer av våpenorganisasjonen National Rifle Association (NRA).

Etterforskerne mistenker at Butina forsøkte å infiltrere NRA i et forsøk på å påvirke det republikanske partiet. De mistenker også at hun forsøkte å lage hemmelige kommunikasjonslinjer til amerikanske politikere.

I 2011 startet hun våpeninteresseorganisasjonen «Retten til å bære våpen» i Russland.

Butina skal ifølge FBI ha møtt Russlands tidligere ambassadør til USA Sergej Kisljak. FBI har bilder fra sosiale medier de mener beviser denne kontakten.

Som ambassadør hadde Kisljak kontakt med flere personer som jobbet for Donald Trumps valgkamp. Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av etter kort tid, etter at det kom frem at han hadde hatt kontakt med Kisljak og løyet om hva de hadde snakket om.

Amerikansk samboer

Føringsoffiseren til Butina skal være den russiske politikeren Aleksandr Torsjin, skriver The Guardian . Hun begynte å jobbe for Torsjin i 2011, som da satt i det russiske senatet. På denne tiden startet hun også å reise til USA for å få kontakter i våpenlobbyen.

I USA bodde hun sammen med en 56 år gammel mann, som hun skal ha hatt et «personlig forhold» til, ifølge FBI. Denne personen omtales som «U.S. person 1» i saksdokumentene . Hun skal derimot ikke ha tatt forholdet særlig alvorlig.

«Men dette forholdet representerer ikke noe sterkt bånd til USA, fordi det virker som om Butina anser det som en nødvendig del av sine aktiviteter. For eksempel har hun ved minst én anledning tilbudt en annen enn U.S. person 1 sex i bytte mot en posisjon i en interesseorganisasjon», står det i papirene.