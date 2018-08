DÅRLIG STANDARD: Leiren i Amalia var omgitt av bildekk. Foto: Taos County Sheriff's Office via AP

Elleve barn reddet fra leir etter væpnet aksjon: – Barna var sultne, tørste og skitne

Publisert: 06.08.18 02:46 Oppdatert: 06.08.18 03:26

Søk etter en savnet treåring førte politiet i New Mexico til en leir uten vann, elektrisitet eller særlig med mat. Der fant de elleve radmagre barn.

Det er Taos County Sheriff’s Office som stod for aksjonen mot leiren i Amalia i New Mexico, like ved grensen til Colorado. Ifølge ABC News hadde de i to måneder, i samarbeid med politi i Georgia og FBI, etterforsket bortføringen av en treåring i Georgia. Faren Siraj Wahhaj (39) var mistenkt for bortføring av sønnen.



1 av 2 OVERVÅKET: Politiet hadde overvåket området i noe tid da de fikk tips om at det befant seg barn der som sultet. Taos County Sheriff's Office via AP

Undersøkelsene førte dem til en midlertidig leirplass i Amalia. Etter å ha fått en ransakelsesordre, fant de to væpnede voksne menn, tre kvinner og elleve barn. Aksjonen skal ha tatt flere timer.

– Aldri sett noe lignende

Sheriff i Taos County, Jerry Hogrefe, var sjokkert av det han så:

– Jeg har jobbet som politi i 30 år, men jeg har aldri sett noe lignende. Det var utrolig. Disse barna var sultne, de var tørste og de var skitne, sier han til ABC.

Mennene var den mistenkte 39-åringen, og en mann ved navn Lucas Morten. Wahhaj barrikaderte seg i et delvis begravet mobilt hjem dekket av hvite presenninger. Han var ifølge sheriffen væpnet med en AR-15 semiautomatisk rifle, fem 30-runders magasiner og fire håndvåpen. Politiet måtte bruke fysisk makt for å få ham til å overgi seg, men sier ingen ble skadet.

Begge mennene er arrestert og siktet for henholdsvis bortføring av barn og å huse en ettersøkt person.

Ifølge sheriffen fremstod både kvinnene og barna som «hjernevasket» og «skremte». De undersøker hva kvinnenes rolle er. En av kvinnene skal være gravid og Hogrefe sier til KRQE at politiet har grunn til å tro at damene er mødrene til barna.

Barna som ble funnet er ifølge CNN i alderen 1 til 15 år, og skal ha fremstått som «flyktninger fra u-land», uten sko, og med filler til klær.

– De var tynne, du kunne se ribbeina deres, de var veldig skitne og veldig redde. Men de åpnet seg for oss etter hvert. Vi ga dem vann og det vi hadde av snacks. Og disse barna var sultne, og de var veldig takknemlige for at vi var der, sier Hogrefe.

Det var ikke noe rent vann i leiren, og noen poteter og en sekk med ris var det eneste de fant av mat.

– Vi vet faktisk ikke når de sist fikk mat, sier sheriffen.

Barna ble overlevert barnevernet i New Mexico. Den savnede tråringen var ikke blant dem, og politiet leter fremdeles etter dette barnet.

Hogrefe sier til CBS at selv om de ikke fant treåringen, har de grunn til å tro at han nylig har vært på stedet. I en pressemelding lørdag opplyser sheriffen at ransakelsesordren fredag ble utløst av en beskjed til en etterforsker i Georgia som de tror kom fra leiren, som lød «Vi sulter og trenger mat og vann».