RØRT: Rick Davis måtte kjempe mot tårene da han leste opp brevet fra sin mangeårige venn, avdøde senator John McCain. Foto: ROBYN BECK / AFP

McCain med stikk til Trump i avskjedsbrev

UTENRIKS 2018-08-28T00:55:41Z

I sin siste appell til det amerikanske folket ber den avdøde senatoren John McCain (81) sine medborgere om å «rive ned murer - ikke bygge nye».

Publisert: 28.08.18 02:55 Oppdatert: 28.08.18 04:07

Det var familiens talsperson og McCains mangeårige høyre hånd, Rick Davis, som leste opp brevet på en pressekonferanse mandag. I etterkant har brevet blitt delt av blant andre John McCains datter Meghan McCain:

Storavisen Washington Post beskriver brevet som en subtil irettesettelse av USAs president fra dødsleiet.

Det er ingen hemmelighet at McCain ikke var noen stor tilhenger av sin partifelle, president Donald Trump. De siste dagers reaksjoner fra Det hvite hus i forbindelse med senatorens bortgang kan tyde på at misnøyen var gjensidig.

I denne videoen fra valgkampen i 2016 sier Trump hva han mener om McCain.

Den avdøde senatoren nevner ikke presidenten ved navn, men er det tydelig at han i sitt avskjedsbrev til det amerikanske folk peker på noen av tingene Trump er kjent for, som muren, og oppfordrer til samling framfor splittelse.

Her er VGs oversettelse av avskjedsbrevet:

«Kjære landsmenn som jeg har vært så heldig å tjene i 60 år – og spesielt mine medborgere i Arizona. Takk for privilegiet det har vært å tjene dere, og for det givende livet det å tjene i uniform og i offentlige verv har gitt meg.

Jeg har forsøkt å tjene landet på en rettskaffen måte. Jeg har gjort feil, men jeg håper min kjærlighet for USA vil veie opp for det. Jeg har ofte tenkt at jeg er den heldigste personen i verden. Det kjenner jeg selv nå, når jeg forbereder meg på livets slutt. Jeg har elsket livet mitt – alt ved det. Jeg har hatt nok opplevelser, eventyr og vennskap til ti tilfredsstillende liv, og jeg er så takknemlig. I likhet med folk flest, er det ting jeg angrer på. Men jeg ville ikke byttet én dag av hverken gode eller dårlige dager fra mitt liv i mot den beste dagen i noen andres liv.

Denne tilfredsheten kan jeg takke familiens kjærlighet for. Ingen mann har hatt en mer hengiven hustru eller barn å være mer stolt av enn jeg er av mine. Og jeg skylder USA å være knyttet til landets viktige saker: Frihet, rettferdighet for alle og respekt for alle menneskers verdighet gir en mer edel lykke enn livets forbigående fornøyelser. Vår identitet og selvfølelse blir ikke begrenset, men vokser av å tjene gode saker som er større enn oss selv.

Kjære landsmenn, det båndet har betydd mer for meg enn noen annet. Jeg levde og døde som en stolt amerikaner. Vi er borgere i verdens mektigste republikk, en nasjon bygget på idealer, ikke blod og jord. Vi er velsignet og er en velsignelse for menneskeheten når vi opprettholder og fremmer de idealene her hjemme og ute i verden. Vi har hjulpet til med å frigjøre flere mennesker fra tyranni og fattigdom enn noen gang tidligere, og vi har skaffet oss stor rikdom og makt underveis.

Vi svekker vår storhet når vi forveksler patriotisme med lokal rivalisering som har gitt grobunn til bitterhet, hat og vold i alle verdenshjørner. Vi svekker den når vi gjemmer oss bak murer i stedet for å rive dem ned – når vi betviler våre idealers makt i stedet for å stole på at de vil være den fantastiske endringskraften de alltid har vært.

Vi er 325 millioner egenrådige, høyrøstede individer. Vi krangler og konkurrerer og noen ganger rakker vi til og med ned på hverandre i røffe offentlige debatter. Men vi har alltid hatt så mye mer til felles enn vi har motsetninger. Om vi bare husker det, og lar antakelsen om at vi alle elsker landet vårt komme oss til gode, vil vi komme oss gjennom denne utfordrende tiden. Vi vil komme oss gjennom den sterkere enn før, sånn vi alltid gjør.

For ti år siden hadde jeg privilegiet av å erkjenne at jeg ble slått i presidentvalget. Jeg vil gjerne avslutte min avskjed til dere med den inderlige troen på amerikanere som jeg kjente så sterkt den kvelden. Jeg føler den fremdeles sterkt.

Ikke forvil over vanskelighetene vi har for øyeblikket. Vi vil alltid tro på løftet om, og på, USAs storhet fordi ingenting er uunngåelig her. Amerikanerne gir seg aldri, vi overgir oss aldri, vi gjemmer oss aldri for historien – vi skaper historien. Farvel, kjære landsmenn. Gud velsigne dere og Gud velsigne USA.»

Helomvending fra Trump

Donald Trump beordret lørdag at det skulle flagges på halv stang i Det hvite hus etter McCains bortgang. Men mandag morgen var flaggene heist til topps igjen, og reaksjonene begynte å renne inn:

Årsaken var at vanlig kutyme er at flaggene skal fires på halv stang når et kongressmedlem dør «på dagen for dødsfallet, og den påfølgende hverdagen». Men presidenten kan beordre at det skal flagges på halv stang i flere dager.

Litt senere på dagen sendte presidenten ut en pressemelding, der han gjorde helomvending:

– Til tross for at vi var uenige i fremgangsmåter og politikk, så respekterer jeg John McCains innsats for vårt land, og til hans ære har jeg signert en proklamasjon om at USAs flagg skal vaie på halv stang fram til dagen han skal bisettes, heter det i en uttalelse fra presidenten.

Kunngjøringen innebærer ikke bare halv stang for flagget på Det hvite hus, den gjelder også alle offentlige bygninger, militære anlegg og USAs ambassader rundt omkring i verden.

Trump opplyser dessuten at visepresident Mike Pence vil holde en tale under en minnestund for McCain i Kongressen fredag.

McCain bisettes i en seremoni i Maryland førstkommende søndag, og rett før han døde ga han beskjed om at president Trump var uønsket i bisettelsen.