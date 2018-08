I HARD VÆR: I et intervju med Fox-programmet Fox & Friends snakker president Donald Trump ut om sin forhenværende advokat Michael Cohen. Foto: CRAIG HUDSON, CHARLESTON GAZETTE

Trump: – Michael Cohen gjorde små avtaler for meg

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen har nylig erkjent flere lovbrudd . Presidenten mener imidlertid at Cohen kun var én av flere advokater, og at han ikke tilbrakte mye tid med ham.

Publisert: 23.08.18 14:14

Det har stormet rundt USAs president den siste tiden. Hans mangeårige advokat Michael Cohen har blant annet innrømmet utbetaling av hysj-penger på vegne av Trump.

I et intervju med TV-programmet Fox & Friends har Donald Trump snakket ut om Cohen for første gang.

– Cohen bruker meg

Lovbruddene Michael Cohen har erkjent å ha begått dreier seg for det meste om skattefusk og svindel. Ifølge kanalen risikerer opp til 65 års fengsling for forbrytelsene han har erkjent. Det spekuleres imidlertid i om advokaten kan få redusert straffen som følge av å ha tilstått.

Dette mener Trump at er urettferdig.

– Det burde være ulovlig. At noen svindler en bank og skal sitte i ti til 20 år i fengsel, men kan få straffen redusert fordi de snakker stygt om meg, sier presidenten.

Han innrømmer imidlertid at han forstår at Cohen velger å gjøre dette.

– De aller fleste hadde gjort det samme.

– Visste ikke om hysj-pengene

Grunnen til at Trump er blandet inn i sakene mot Cohen, er betalingen Cohen utførte til pornoskuespillerinnen Stephanie Clifford (kjent under artistnavnet Stormy Daniels). Pengene ble betalt for at Clifford skulle holde tett om et angivelig forhold til presidenten.

– Jeg fikk ikke vite om betalingen før senere. Og betalingen ble ikke tatt fra kampanjebudsjettet, sier Trump til kanalen.

Trump mener dette er uproblematisk, og sammenligner det med sin forgjenger Barack Obama.

– Hvis du ser på Obama, så brøt han retningslinjene for presidentkampanjer, men han hadde en annen justisminister, og de så veldig annerledes på det.

Videre tar presidenten et oppgjør med at Cohen flere ganger har blitt kalt for Trumps «fixer».

– Jeg hører de kaller ham det, og jeg vet ikke hvor det kommer fra. Han var en av mine advokater. Han gjorde ingen store avtaler for meg, bare små. Ikke en som var mye med meg.