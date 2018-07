Storbrannen utenfor Athen i Hellas, som brøt ut 23. juli, har kostet minst 83 mennesker livet. Kateren Garaki (59) mistet hjemmet sitt og alt hun eide i landsbyen Rafinha langs kysten. Her besøker hun ruinene av der hun har bodd de siste 25 årene, huset som foreldrene fikk oppført på 1960-tallet. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Krangler om skyld etter dødsbrannen i Hellas: – Betydelige bevis for kriminell aktivitet

Publisert: 26.07.18 23:21 Oppdatert: 26.07.18 23:43

UTENRIKS 2018-07-26T21:21:27Z

ISTANBUL/OSLO Rykteflom, sinne og beskyldninger mot myndighetene preger Hellas, etter at den verste skogbrannen i landets historie tok livet av minst 83 mennesker. – Betydelige bevis for kriminell aktivitet og brannstiftelse, sier gresk minister torsdag kveld.

– Du lot mennesker dø meningsløst. Vi var overlatt helt til oss selv!

En illsint kvinne skriker til den greske forsvarsministeren Panos Kammenos, idet han med pressen på slep besøker ruinene etter skogbrannen i landsbyen Mati utenfor Athen.

Huset til kvinnen har brent ned og hun har ingenting igjen. Han mener ulovlige bygg i landsbyen hindret rømningsveier og forverret katastrofen.

Beskyldningene hagler begge veier etter skogbrannen, som tok minst 83 menneskeliv mandag kveld.

Brannårsaken granskes fortsatt

Det fryktes at dødstallet på 83 kan stige, ettersom flere savnede ennå ikke er kommet til rette.

Nikos Toskas, viseminister for sikkerhet og beredskap i Hellas, sa på en omfattende pressekonferanse torsdag kveld at myndighetene har stor grunn til å mistenke at den fatale brannen var påsatt.

– De foreløpige funnene i etterforskningen har gitt oss betydelige bevis for kriminell aktivitet og brannstiftelse. Flere branner ble startet på veldig kort tid, sa Toskas, ifølge det greske nyhetsnettstedet Iefimerida.

Han nevnte også for pressen at det er blitt gjort ett spesielt mistenkelig funn i landsbyen Mati som støtter denne teorien, men gikk ikke inn på videre detaljer rundt dette.

Dette er første gang myndighetene går ut og slår fast at det trolig er snakk om en mordbrann.

På plass under pressekonferansen, som varte i rundt to timer, var en talsperson for regjeringen, viseministeren for beredskap, samt sjefene for det greske brann- og politivesenet.

Før uttalelsen, har rykteflommen om brannårsaken for lengst vært i gang blant grekere flest.

I sosiale medier spekuleres det i flere mulige teorier.

Mange virker overbeviste om at brannen var påsatt med hensikt av kriminelle. Men hvorfor? En forklaring som går igjen er at personer med øye for gode forretninger ønsket å brenne ned de ettertraktede områdene langs kysten slik at tomtene skulle stå fri for bygging av hoteller, luksusbedrifter og vindmølleparker.

Det siste scenarioet blir sannsynliggjort ved at en branntomt i Hellas for flere år siden ble nettopp en vindmøllepark.

– Hele Mati er ulovlig bygd

Etter noen dager med landesorg, hagler kritikken mot myndighetene.

En mann forteller BBC at han ringte brannvesenet for å be om hjelp, men at svaret han fikk var at de ikke var klar over skogbrannen.

Mati og Rafinha, landsbyene øst for Athen som ble rammet hardest av flammeinfernoet, blir i flere greske medier omtalt som rene dødsfeller.

Ifølge forsvarsminister Kammenos blokkerte ulovlige bygg i kystbyene rømningsveier for befolkningen da brannen slo til.

– Alle disse byggene er bygget uten tillatelse. Dette er en forbrytelse fra fortiden, sier Kammenos til BBC.

VG har sett med egne øyne hva de greske myndighetene sikter til:

Infrastrukturen i områdene er håpløs. Gatene er så trange at de ikke har plass til mer enn én bil. De snirkler seg langs skogkledde oppover- og nedoverbakker. I Mati ender bare to av gatene fra hovedveien Marathonos ved havet.

En brannfelle

Kaoset som oppsto da tusenvis av mennesker forsøkte å flykte for livet da flammehavet på bare minutter slukte kilometer etter kilometer, bevises ved alle bilene som sto igjen nedbrente hulter til bulter – Mange av dem med omkomne inni.

Den eneste måten å redde livet på, var å hoppe i havet. Men havet var flere steder gjemt bak høye, skarpe klipper. Det fantes ingen god evakueringsrute for disse områdene.

– Hele Mati er ulovlig bygd, konstaterer Giorgos Chacholakis, viseborgermester i Rafinha-området som er ansvarlig for Mati, til VG.

De første husene ble oppført på 1960-tallet og 1970-tallet med tillatelser fra myndighetene, men i senere år det blitt oppført en rekke hus ulovlig.

På 1990-tallet startet regjeringen å legalisere de ulovlige husene mot betaling. Dermed er husene blitt stående, og flere er kommet til og de gamle er blitt gradvis utbygd uten tillatelser.

Myndighetene har sett mellom fingrene på praksisen.