«NEI TIL MER DIKTATUR»: Flere demonstrerte i en fredelig demonstrasjon mot sittende president Nicolás Maduro i Venezuelas hovedstad Caracas onsdag. Enkelte holdt skilt med en tydelig beskjed: «Nei til mer diktatur». Foto: Ariana Cubillos/ AP/ NTB scanpix AP

Tusener demonstrerte mot Maduro i Venezuela

UTENRIKS 2019-01-30T21:28:30Z

Med veivende flagg og krav om at sittende president Nicolas Madura går av, deltok tusener i en fredelig demonstrasjon i Venezuelas hovedstad Caracas onsdag.

NTB

Publisert: 30.01.19 22:28

Demonstrasjonen kom etter at den selverklærte presidenten i Venezuela , Juan Guaidó, mandag tok til orde for en fredelig streik for å lamme landet.

Alt fra leger og forretningsfolk til bygningsarbeidere fulgte oppfordringen fra opposisjonsleder Guaidó, selv om et økt antall sikkerhetsstyrker den siste uken er satt inn for å hindre demonstrasjoner mot regjeringen.

– Jeg går mer ut enn noen gang. Vi har mye mer tro på at regjeringen har svært liten tid igjen, sa 63 år gamle Sobeia Gonzales, som deltok i den fredelige demonstrasjonen.

Les også: Opptøyer i Venezuela: – Frykter at mange vil dø









1 av 3 FREDELIG DEMONSTRASJON: I Venezuelas hovedstad Caracas onsdag. Rodrigo Abd/ AP/ NTB scanpix

Under et overraskende besøk på The Central University of Venezuela sa Guaidó til studentene at de ville forbli i gatene.

– Ikke kun i protest mot den krisen vi alle lever i over hele Venezuela, og ikke kun fordi situasjonen er så ille, men også i framtiden, sa han.

Den fredelige demonstrasjonen kommer kun én uke etter at nasjonalforsamlingens leder Guaidó erklærte seg selv som midlertidig president, begrunnet med paragraf 233 i den venezuelanske grunnloven. Paragrafen sier at presidenten i nasjonalforsamlingen skal inntre som fungerende president dersom det ikke er noen rettmessig president i landet.

Også forrige onsdag samlet titusenvis av demonstranter for og imot Maduro seg i hovedstaden Caracas for å protestere: