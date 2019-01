NY RAKETT: I mars 2018 viste russerne fram de første bildene av de nye Sarmat-rakettene. En ny prøveoppskyting skal være nært forestående. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Russisk militærekspert: 10 slike atomraketter utsletter hele USAs befolkning

UTENRIKS 2019-01-31T00:10:33Z

Den nye atomraketten ble presentert av president Vladimir Putin i fjor. En militærekspert mener at Russland trenger å bruke bare ti slike raketter for å utslette hele USA.

Det var i mars i 2018 at det russiske forsvarsdepartementet offentliggjorde video av en prøveoppskyting av en ny interkontinental rakett, Sarmat. Den er ment å være verdens største atomrakett når den blir utplassert.

Militæreksperten Aleksej Leonkov skriver i den ukentlige militæravisen Zvezda om den nye raketten. Han sammenligner med størrelsen på atombombene som ble sluppet over Japan i 1945 og konkluderer:

– Bare én av disse bombene vil ta livet av 33,75 til 37,5 millioner mennesker i USA. Ti Sarmat-raketter kan utslette hele den amerikanske befolkningen.

President Putin har hevdet at Sarmat-missilet ikke kan avskjæres. Han har også sagt at raketten kan nå hvor som helst i verden og kan utstyres med flere og kraftigere stridshoder enn sine forgjengere. Putin mener at de nye rakettsystemene kan forsvare Russland i mange år fremover.

I desember sa sjefen for Russlands strategiske rakettforsvar at nye prøveskytinger med Sarmat skal skje ved basen i Plesetsk, drøyt 500 kilometer øst for Finland, i nær fremtid. Ifølge han er infrastrukturen på vei til å bygges opp.

I august i fjor opplyste det russiske forsvarsdepartementet at de er i ferd med å trene eksperter til å jobbe med de missilsystemene Sarmat og Avangard.

Sarmat er ment å erstatte det som i dag er verdens største atomrakett, Vojevoda, eller «Satan» som den er kjent som i vesten. Den nye raketten vil kunne fly høyere enn Vojevoda. Russerne hevder at den kan fly over både Sør- og Nordpolen, og derfor vil kunne unngå amerikanske forsvarssystemer.

Dette er den første interkontinentale raketten som Russland har utviklet siden slutten på den kalde krigen for 30 år siden. Den skal kunne frakte med seg en last på ti tonn. Den russiske militærledelsen snakker nå om at det nye rakettsystemet skal kunne utplasseres fra 2021, skriver gazeta.ru .

– Våre fiender må forstå at ingen kan stoppe Sarmat, sier nevnte Aleksej Leonkov i et intervju med tv-kanalen Tsargrad - og hevder at USA ikke kan vinne en atomkrig mot Russland.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa nylig at Russland nå har en «siste sjanse» når det gjelder utplasseringen av mellomdistanseraketter. Det handler om at Russland må ødelegge sine 9M729-missiler – også kalt SSC-8 – som USA har krevd.

– Det er ingen nye amerikanske missiler i Europa, men det er nye russiske missiler, og det er det som setter traktaten om mellomdistanseraketter i fare, sa NATO-sjefen.