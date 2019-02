PATRULJERING: Regjeringsstyrkene patruljerer i havnebyen Aden i Sør-Jemen. Bildet er ikke knyttet til Amnesty sin nye rapport, og er fra da VG besøkte Jemen i mai 2018. Foto: Harald Henden

Amnesty-rapport: – Emiratene gir våpen til opprørsgrupper i Jemen

UTENRIKS 2019-02-05T23:12:09Z

En ny gjennomgang gjort av Amnesty International skal vise hvordan våpen solgt til De forente arabiske emirater har endt opp hos opprørsgrupper som kjemper i den blodige krigen i Jemen.

Publisert: 06.02.19 00:12

Rapporten hevder at Emiratene systematisk har gitt våpen og militært utstyr videre til navngitte opprørsgrupper i Jemen . Dette inkluderer våpen som Emiratene har kjøpt av europeiske og amerikanske produsenter.

Les rapporten : When arms go astray: Yemen’s deadly new threat of arms diversion to militias

Våpnene skal ha blitt brukt av grupper i Jemen som har vært involvert i krigsforbrytelser, både i den nylige Hodeida-offensiven, men skal også ha blitt brukt i hemmelige fengsler i Sør-Jemen.

– Dette er grupper som har kjempet på den Saudi-ledede koalisjonens side, mot Houthi-militsen. Men Amnesty tar ikke stilling i krigen. Krigsforbrytelser er blitt begått på begge sider, sier politisk rådgiver i Amnesty Norge Ingrid Stolpestad til VG.

Undersøkelsene er gjort av Amnesty i samarbeid med Armaments Research Service (ARES). Åpne kilder som bildemateriell er gjennomgått av eksperter som har identifisert våpentyper og matchet dette opp med data for ulike typer våpen solgt til Emiratene.

Særlig dreier dette seg om belgiske og bulgarske håndvåpen samt amerikanske pansrede kjøretøy.

– Norskproduserte våpen er ikke oppdaget i denne undersøkelsen, men funnene viser at systemet for eksportkontroll ikke fungerer. Nå får vi bekreftet det vi har fryktet – at vi ikke kan stole på at salg av militært materiell til Emiratene ikke ender på bakken i Jemen, sier Stolpestad.









VÅPEN-AVSLØRING: Dette er bilder fra Amnesty International sin nye rapport.

Regjeringen har besluttet at Norge ikke skal eksportere våpen og ammunisjon til Emiratene. Men Stortinget bestemte nylig at Norge skal få fortsette å eksportere visse typer militærmateriell (B-materiell) til Emiratene.

– Amnestys undersøkelser viser at vi ikke kan stole på at det vi selger til Emiratene ikke blir gitt videre. For å unngå at Norge bryter sine folkerettslige forpliktelser, ber vi derfor om at alt salg av alt militærmateriell til Emiratene stanses, sier Stolpestad.

– Vi forventer at risikoen ved å selge militærmateriell til Emiratene blir tydelig adressert i den kommende eksportkontrollmeldingen til Stortinget, som vi kan vente i løpet av våren. Dette viser at det er behov for en grundig gjennomgang av dagens eksportpraksis.

Dette er noen av funnene i den nye rapporten:

Våpen solgt fra vestlige land til Emiratene er blant annet blitt brukt av grupper i kampene om havnebyen Hodeida. Kampene har rammet svært mange sivile, blant annet gjennom angrepet på al-Thawra-sykehuset 11. november 2018.

Kampene om Hodeida har også ført til at livsviktig humanitær bistand ikke har kommet frem, og har sendt nesten en million sivile på flukt. Undersøkelsene dokumenterer at følgende våpen, solgt fra vestlige land til Emiratene, er blitt brukt av militsgrupper som kjemper i Hodeida:

Flere typer pansrede kjøretøy fra USA (inkludert M-ATV, Caiman og MaxxPro), utstyrt med tunge maskingevær, er blitt dokumentert i hendene til militsgrupper «Security belt», Shabwani-styrkene og «The Giants».

Belgiske Minimi-maskingevær brukes av gruppen «The Giants».

Det serbiske maskingeværet Zastava MO2 er også blitt brukt av militsgrupper som kjemper i Hodeida.